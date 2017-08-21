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BAL Ligi'nde Kars36spor 3'üncü grupta



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - 2017-2018 Sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi Grupları belli oldu. Kars36spor, 13 takımlı 3'üncü grupta Kars'ı temsil edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi ve Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez Başkanlığında toplanan Amatör İşler İcra Kurulu, 2017 - 2018 Sezonu Spor Toto BAL Ligi gruplarını belirledi.

Spor Toto BAL Ligi 3'ücü grupta Kars'ı temsil edecek Kars36spor'un muhtemel rakipleri ise;

Bitlis, Karlıova Yıldırım Spor, Trabzon Bahçecikspor, Zağnosspor, Hekimoğlu Doğanspor,

Rize Çayeli Spor, Kendirlispor, Iğdır Aras Spor, Serhat Ardahanspor, Artvin Hopaspor, Erzurum Yakutiyespor, Bayburt Çatıksu Gençlik Spor ve Gümüşhane Kelkit Belediye Hürriyet Spor.

Spor Toto BAL Ligi, 23-24 Eylül 2017 tarihinde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Kars36spor TFF 3'üncü ligine çıkmak için güçlü rakipleriyle karşı karşıya gelecek.

(IÇ-Y)



21.08.2017 13:10:43 TSI

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