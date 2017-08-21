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Kızıldağ'da futbol heyecanı

- Kızıldağ Köylerarası Futbol Turnuvası'nda Emelcik 1977 şampiyon



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı 1666 rakımlı Kızıldağ Yaylası'nda Adana Büyükşehir Belediyesi ve Karaisalı Belediyesi'nin birlikte organizesiyle bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Köylerarası Futbol Turnuvası heyecan fırtınası estirdi. 18 takımın mücadele verdiği turnuvanın final maçında Kuşçusofuluspor'u 4-1 mağlup eden Emelcik 1977 şampiyonluğu kazandı.

17 Haziran'da start alan 6. Kızıldağ Köylerarası Futbol Turnuvası'nın final maçının başlama vuruşunu Karaisalı Belediye Başkanı Saadetin Aslan yaptı. Başkan Aslan, Çukurova yöresinin en gözde yaylalarından Kızıldağ'da geleneksel olarak düzenledikleri Köylerarası Futbol Turnuvası'nın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğini vurgulayıp, sporun ve sporcunun dostu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'ye teşekkür etti.

Finalde karşı karşıya gelen Kuşçusofuluspor ile Emelcik 1977 takımları, çekişmeli geçen maçta normal süreyi 1-1 eşitlikle kapattı. Turnuvanın birincisini penaltı atışları belirledi. Penaltılarda 4-1'lik üstünlük sağlayan Emelcik 1977 takımı,şampiyonluğunu ilan etti.

Şampiyon coşkusunu taraftarlarıyla birlikte yaşayan Emelcik 1977'nin kupasını ve 6 bin liralık para ödülünü Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan ile Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor ve Basın Yayın Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürü Kadir Gül birlikte verdi. Turnuvada 2'ncilik elde etme başarısı gösteren Kuşçusofuluspor ise kupa ve 4 bin lira para ödülünün sahibi oldu.

Kızıldağ Köylerarası Futbol Turnuvası'nın final maçından önce oynanan veteranlar karşılaşmasında Karaisalı'da sporun gelişmesi için emek veren isimler forma giydi. Futbol emektarlarına da turnuva anısına madalya ve kupa verildi.

(ELF-Y)



21.08.2017 13:15:41 TSI

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