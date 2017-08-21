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Iğdır'a yeni vali yardımcısı ve kaymakamlar

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:13
Iğdır'a yeni vali yardımcısı ve kaymakamlar

Abbas Can Aras
IĞDIR (İHA) - İçişleri ve Milli savunma bakanlıklarında 20 Ağustos 2017 tarihinde Resmi gazetede yayınlanan atama listelerine göre binlerce üst düzey daire başkanı, emniyet müdür, kaymakam, müşavir, vali yardımcısının görevlere atamaları gerçekleşti.
Yapılan atamalar kapsamında, Iğdır Vali Yardımcılığına Muş Hukuk Müşaviri Abdullah Seçkin Koçak, Tuzluca Kaymakamlığına Şenpazar Kaymakamı Abdullah Kadıoğlu ve Karakoyunlu Kaymakamlığına Bitlis Vali Yardımcısı Kamil Güzel, atandı.
(ACA-AA-Y)

21.08.2017 13:16:14 TSI
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