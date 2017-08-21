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Park Afyon'da şans yolu

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:19
Park Afyon'da şans yolu
Park Afyon'da şans yolu

(Fotoğraflı)

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - ECE Türkiye tarafından yönetilen Park Afyon Alışveriş Merkezi'nde, 19-20 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlikle ziyaretçiler hediye yağmuruna tutuldu.
14-20 Ağustos tarihleri arasında tek seferde 150 TL ve üzeri alışveriş yapan tüm ziyaretçilerimiz Şans Yolu etkinliğine katılmaya hak kazandı. Başlama işaretiyle birlikte, platformda bulunan kırmızı ışıklara yakalanmadan oyunu tamamlayan yarışmacılar final ödülünü kazanma fırsatı yakaladı. Oyunun birinci turunu tamamlayıp devam etmek istemeyen yarışmacıların birinci tur ödülü, oyunu tamamlayamayan yarışmacıların da teselli ödülü kazandığı etkinlikte ziyaretçiler eğlenirken aynı zamanda sürpriz hediyelerin de sahibi oldu.
(GC-

21.08.2017 13:21:57 TSI
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