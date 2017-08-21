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Açık cezaevinden firar

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:21
Açık cezaevinden firar

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bir hükümlü, tutulduğu Eskişehir Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etti.
Firar, öğlen 12:30 sıralarında gerçekleşti. Fikri Emre B. (25) isimli hükümlü, Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ederek kayıplara karıştı. Polis ekipleri firari şahsın yakalanması için çalışma başlatırken, 1.90 boylarındaki şahsın 70 kilogram ağırlığında olduğu bildirildi. Kahverengi gözlere sahip firari şahsın üzerinde ise siyah eşofman bulunuyor.
(MSY-Y)

21.08.2017 13:23:34 TSI
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