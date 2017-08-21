Erzincan'da Atlı Cirit 1. Lig'e Yükselme Heyecanı
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Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Cirit 1. Lig'e Yükselme B Grubu Müsabakaları'nda Uşak Ulubey Atlı Spor Kulübü birinci oldu.
Fatih Mahallesinde bulunan cirit sahasında düzenlenen ve çekişmeli mücadelelere sahne olan karşılaşmalarda, Uşak Ulubey Atlı Spor Kulübü birinci olurken, Erzincan Fatih Atlı Spor Kulübü ikinci, Kars Akçakale Allahuekber Dağı Atlı Spor Kulübü üçüncü ve Kütahya Göynükören Atlı Spor Kulübü ise dördüncü sırada yer aldı.
Bu sonuçların ardından Uşak Ulubey Atlı Spor Kulübü, 1. Lig'e yükseldi.
Uşak Ulubey Atlı Spor Kulübü ile Erzincan Fatih Atlı Spor Kulübü arasında gerçekleşen final müsabakası oldukça çekişmeli geçti.
(FG-
21.08.2017 13:24:15 TSI
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