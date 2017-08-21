YEREL HABERLER / ERZİNCAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Erzincan'da Atlı Cirit 1. Lig'e Yükselme Heyecanı

Erzincan'da Atlı Cirit 1. Lig'e Yükselme Heyecanı



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Cirit 1. Lig'e Yükselme B Grubu Müsabakaları'nda Uşak Ulubey Atlı Spor Kulübü birinci oldu.

Fatih Mahallesinde bulunan cirit sahasında düzenlenen ve çekişmeli mücadelelere sahne olan karşılaşmalarda, Uşak Ulubey Atlı Spor Kulübü birinci olurken, Erzincan Fatih Atlı Spor Kulübü ikinci, Kars Akçakale Allahuekber Dağı Atlı Spor Kulübü üçüncü ve Kütahya Göynükören Atlı Spor Kulübü ise dördüncü sırada yer aldı.

Bu sonuçların ardından Uşak Ulubey Atlı Spor Kulübü, 1. Lig'e yükseldi.

Uşak Ulubey Atlı Spor Kulübü ile Erzincan Fatih Atlı Spor Kulübü arasında gerçekleşen final müsabakası oldukça çekişmeli geçti.

(FG-



21.08.2017 13:24:15 TSI

NNNN

