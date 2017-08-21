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Saygılı;"Anaç koyun keçi başına 25 lira destek verilecek"

- Osmaniye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Saygılı, 2017 yılı için çiftçiye tarım desteklerinin belirlendiğini söyledi



(Fotoğraflı)



Resul Özdil

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Saygılı, 2017 yılı için çiftçiye tarım desteklerinin belirlendiğini söyledi.

Başkan Saygılı, Çiftçi Kayıt Sistemindeki çiftçilere sağlanacak desteklerin tutarını açıklayan Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ifade etti.

Bakanlar kurulunun 2017 yılında yapılacak tarımsal desteklemelere ilişkin kararı resmi gazetede yayımlandığını kaydeden Saygılı, "Birliğimize üye ve Bakanlık sistemine kayıtlı yetiştiricilere Anaç Koyun -Keçi başına 25 Türk Lirası ödeme yapılacak. 250 baş ve üzeri anaç Küçükbaş hayvan bulunduran işletmelere 5 bin Türk Lirası destekleme ödemesi yapılacak. Koyun - Keçi Islah desteği anaç ve yavrulara elit sürüye 70 Türk lirası, taban sürüye 40 Türk Lirası ödeme yapılacak. Damızlık Erkek Materyal Desteklemesi (Koç-Teke) (baş) 200 TL ödeme yapılacak. Yetiştiriciler birlikten oldukça memnun, bizlerde yetiştiricilerimizden memnunuz. Bu kararda emeği geçen başta cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza,Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımıza ve bakanlarımıza, bakanlık bürokratlarına ve çalışanlarına yetiştiricilerimiz adına teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. İlimizdeki üreticilere yapılacak 2017 yılı tarımsal desteklemeleri hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

(RSL -Y)



21.08.2017 13:29:51 TSI

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