ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kuran kursunu tamamlayan 100 öğrenciye belge verildi

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:30
Kuran kursunu tamamlayan 100 öğrenciye belge verildi
Kuran kursunu tamamlayan 100 öğrenciye belge verildi

(Fotoğraflı)

NİĞDE (İHA) - Altınçağ İlim Kültür Ahlak ve Yardımlaşma Derneğinde yaz kurslarını tamamlayan 100 öğrenciye belge ve çeşitli hediyeler verildi.
Okulların tatil olmasıyla birlikte Altınçağ İlim Kültür Ahlak ve Yardımlaşma Derneği tarafından başlatılan ve 100 öğrencinin katıldığı yaz kursları sona erdi. Kurslara katılan 100 öğrenciye Dernek Onursal Başkanı Muhammet Mustafa Korkmaz, tablet, bisiklet, Kuran-ı kerim ve kurs tamamlama belgelerini verdi.
Başkan Korkmaz belge töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: '
'Okulların kapanmasından sonra başlatılan kurs eğitimi tamamlandı. Allahü Teala hazretleri vatanına, devletine, milletine, bayrağına, dinine, kuranına bağlı hayırlı nesiller yetiştirebilmeyi nasip etsin. Bizlerde ilerdeki bugünün çocukları yarının büyükleri olan yavrularımıza sahip çıkma adına Altınçağ Derneği olarak hem kuran eğitimi hem de ahlaki eğitim ve sosyal faaliyetler yaptık" dedi
(YE-SK)

21.08.2017 13:32:49 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Niğde İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar:
YEREL

NİĞDE İL MÜFTÜSÜ ALAADDİN GÜRPINAR:
Niğde Belediyespor Kulübü Başkanından taraftara çağrı
YEREL

NİĞDE BELEDİYESPOR KULÜBÜ BAŞKANINDAN TARAFTARA ÇAĞRI
Vali Şimşek Sanayi esnafını ziyaret etti
YEREL

VALİ ŞİMŞEK SANAYİ ESNAFINI ZİYARET ETTİ
Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu oldu
YEREL

NİĞDE EMNİYET MÜDÜRÜ SALİM CEBELOĞLU OLDU