Kuran kursunu tamamlayan 100 öğrenciye belge verildi
(Fotoğraflı)
NİĞDE (İHA) - Altınçağ İlim Kültür Ahlak ve Yardımlaşma Derneğinde yaz kurslarını tamamlayan 100 öğrenciye belge ve çeşitli hediyeler verildi.
Okulların tatil olmasıyla birlikte Altınçağ İlim Kültür Ahlak ve Yardımlaşma Derneği tarafından başlatılan ve 100 öğrencinin katıldığı yaz kursları sona erdi. Kurslara katılan 100 öğrenciye Dernek Onursal Başkanı Muhammet Mustafa Korkmaz, tablet, bisiklet, Kuran-ı kerim ve kurs tamamlama belgelerini verdi.
Başkan Korkmaz belge töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: '
'Okulların kapanmasından sonra başlatılan kurs eğitimi tamamlandı. Allahü Teala hazretleri vatanına, devletine, milletine, bayrağına, dinine, kuranına bağlı hayırlı nesiller yetiştirebilmeyi nasip etsin. Bizlerde ilerdeki bugünün çocukları yarının büyükleri olan yavrularımıza sahip çıkma adına Altınçağ Derneği olarak hem kuran eğitimi hem de ahlaki eğitim ve sosyal faaliyetler yaptık" dedi
(YE-SK)
21.08.2017 13:32:49 TSI
NNNN