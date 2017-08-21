Muratpaşa Değirmenönü Caddesi'ni yeniliyor
(Fotoğraflı)
ANTALYA (İHA) - Asfalt ve kaldırım yenileme çalışmalarını sürdüren Muratpaşa Belediyesi, ana ulaşım akslarını birbirine bağlayan cadde ve sokaklara öncelik veriyor.
Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yol Yapım ekipleri, Burhanettin Onat ve Cebesoy Caddeleri'ni bağlayan Değirmenönü Caddesi'ni yeniliyor. Değirmenönü Caddesi üzerinde İstiklal İlköğretim Okulu bulunması nedeniyle eğitim-öğretim yılı başlamadan asfaltlama çalışmasını bitirmeyi planlayan Muratpaşa Belediyesi ekipleri ilk olarak bozulan asfaltı kazıdı. Kazıma işleminin ardından asfaltlama çalışması da Kurban Bayramı öncesi tamamlanarak, vatandaşların kullanımına sunulacak.
(AA-
21.08.2017 13:33:30 TSI
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