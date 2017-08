YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti Antalya kongreleri gerçekleştiren ilk il oldu

ANTALYA (İHA) - AK Parti Antalya ilçe teşkilatlarında kongreler başladı. Kumluca, Finike, Elmalı ve Korkuteli ilçe kongreleri ile Antalya Türkiye'de kongrelere başlayan ilk il oldu.

AK Parti Grup Başkan Vekili Naci Bostancı, İl Koordinatörü Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, MKYK Üyesi Mustafa Köse, İl Başkanı Av. Rıza Sümer, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel milletvekilleri Gökcen Özdoğan Enç, İbrahim Aydın, Atay Uslu ile Belediye başkanları, ilçe başkanları ve teşkilat mensuplarının katılımlarıyla gerçekleşen kongrelerde demokrasi şöleni gerçekleşti.

"Millet iradesinin tecelli etmesi bir ülke için çok hayırlı bir iştir"

Kumluca, Elmalı, Korkuteli ilçelerinde tek Finike'de ise iki ismin aday olduğu kongrelerde konuşan Grup Başkan Vekili Naci Bostancı demokrasilerin en önemli ayağının kongreler olduğunu belirtti. Bostancı, "Gerçekleştirdiğimiz kongrelerimiz ile siyasetin en temel fonksiyonlarından birisini icra ediyoruz. Halkın siyasetle bağlantılı olması yani demokrasiye uygun bir tarzda, özgürlüklere uygun bir tarzda serbestçe iradesini yansıtması çok önemlidir. Millet iradesinin tecelli etmesi bir ülke için çok hayırlı bir iştir. Çünkü halkını adam yerine koymayan, sadece kendini akıllı zanneden halkını siyasette parantez içine alan ülkeler büyük ülkeler olamaz. Halkın elinin siyasetin üzerinde olması önemlidir" dedi.

"Kongreler her zaman yenilenme ve tazelenme süreçleridir"

AK Parti kongrelerinin her zaman bir yenilenme ve tazelenme süreci olduğuna dikkat çeken İl Koordinatörü Fuat Köktaş, "Yerelden başlayarak gücümüze güç katmaya, yenilenerek, tazelenerek 2019 sürecini ve sonrasını göğüsleyecek güçlü kadroları oluşturmaya devam ediyoruz. 6. Olağan kongrelerimiz bu kapsamda Antalya'da büyük bir heyecan içerisinde başladı. Kongrelerimizde seçilen başkanlarımızın önceliği her zaman milletimiz olacaktır. Çünkü bu parti milletin partisidir" şeklinde konuştu.

"Teşkilatçının ne çektiğini bir teşkilatçı bilir"

Teşkilatçılığın zor bir iş olduğunu ifade eden MKYK Üyesi Antalya Milletvekili Mustafa Köse, "Teşkilatçılık dışardan kolay görünür teşkilatlar için bunların yaptığını bizde yaparız ne var ki derler. Ancak teşkilatçının ne çektiğini bir teşkilatçı bilir, bir Allah bilir. Bu görevleri yapmak kolay değildir. Gecesi yok, gündüzü yok sadece seçim zamanı değil her zaman çalışmak mecburiyetindedir teşkilat. Önemli olan milletimizin bize emanetini layıkıyla taşıyabilmektir "dedi.

"Türkiye'de kongreleri gerçekleştiren ilk olduk"

Antalya'nın kongreleri gerçekleştiren ilk il olduğunu söyleyen AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, "Her kongre sürecinde olduğu gibi demokrasi şöleninin yaşandığı kongrelerimize batı ilçelerimizden başladık. Kongrelerimiz ile 6. Olağan kongrelerimizi gerçekleştiren ilk iller arasında Antalyamız yerini aldı. Teşkilatlarımızdaki heyecan ve istekten son derece memnunuz. İlçelerimiz kongre sürecine iyi hazırlanmışlar. Antalya'da inşallah yeni rekorlar kıracak ve 2019 seçimlerine hazırlanacak güçlü kadroları kongrelerimiz ile belirliyoruz. AK Partimize yakışır şekilde birlik ve beraberlik içerisinde kongrelerimizi sürdürmeye devam edecek Antalya'da güçlenerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Büyükşehir yasası ile ilçelerin görülmemiş bir yatırım aldığını belirten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ise şöyle konuştu:

"Antalya tarihinde görülmemiş bir yatırım yağmuru içerisinde yoluna devam ediyor. Millete hizmet aşkıyla çıktığımız bu kutlu yürüyüşün ana temellerinden en önemlisi millete hizmet olmuştur. Bu hizmetleri milletimize kazandırmamızda şüphesiz en önemli etken değerli teşkilatlarımız olmuştur. Teşkilatımızın birçok kademesinde görev yapmış bir belediye başkanı olarak kongrelerimizin yaşanan bu birlik ve beraberliğin ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi biliyorum. Kongrelerimiz Antalyamıza hayırlı olsun" dedi.

AK Partili olmanın ayrıcalık olduğunu söyleyen Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, "Bu kutlu yürüyüşte 16. yılı geride bıraktık. Zor zamanlar geçirdik, birçok badireler atlattık ancak ne olursa olsun biz her zaman sandığa güvendik ve dedik ki tek çare sandık. Her seferinde tüm Antalyalı hemşerilerimiz partimizi yalnız bırakmadı. Her zaman yanımızda olan hemşerilerimiz AK Partimize her zaman sahip çıktı. 6. Olağan kongrelerimiz ile milletimize hizmet edecek güçlü kadrolarımızı belirleyerek yolumuza devam edeceğiz. Biz bir ve beraber oldukça Türkiye'nin yükselişi emin adımlarla devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Antalya'nın hiçbir zaman solun kalesi olmadığını belirten Milletvekili İbrahim Aydın, "Antalya her zaman Demokrat Parti'nin ve Adalet Partisinin yani merkez sağın çoğunlukla yüzde 50'nin üzerinde oy aldığı bir şehirdir. Her zaman merkez sağın kalesi olan bir şehirdir. Antalya'daki çalışmalarımızda oylarımızı en üst noktaya taşıyarak 2019 seçimlerinde tarihi bir başarı kazanmak istiyoruz" dedi.

AK Parti'nin yalnızca bir parti olmadığına dikkat çeken Milletvekili Atay Uslu ise, "AK Parti bir medeniyet hareketi bir medeniyet ırmağıdır. Bu medeniyet ırmağına biz 2001 yılından sonraki Bölümüne bir isim verdik, AK Parti dedik. Bu kutlu dava sürekli milleti kucaklayarak milletten daha çok destek ve oy alarak hedeflerine doğru yürümektedir. 2023 hedeflerimiz var bu hedeflerimizi inşallah Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gerçekleştireceğiz. Çok çalışacağız, kapsayıcı, kucaklayıcı siyaset yapacağız. Egolarınızı, benlerimizi aşarak, siyasi hastalıklara düşmeden, zindanlar, duvarlar örmeden çalışacağız, kendimizi aşacağız. Hep birlikte başaracağız" diye konuştu.

Dört ilçenin kongresinde ise sonuçlar şu şekilde gerçekleşti:

Tek aday olarak girilen seçimlerde Kumluca'da Arif Yavuzer, Elmalı'da Mustafa Başkaya, Korkuteli'nde ise İlhami Yıldıran İlçe başkanlığı görevlerine yeniden seçilerek devam etti. İki adayın olduğu Finike'de ise mevcut ilçe başkanı Osman Aladağ ilçe başkanı olarak seçildi.

21.08.2017 13:33:50 TSI

