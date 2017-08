YEREL HABERLER / BİTLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bitlis Valisinden karakol ziyaretleri

Bitlis Valisinden karakol ziyaretleri



BİTLİS (İHA) - Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, jandarma karakol komutanlıklarını gezerek askerlere moral verdi.

Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya ve İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir ile birlikte Jandarma karakollarını ziyaret etti. Askeri helikopter ile ilk olarak Çeltikli Jandarma Karakol Komutanlığına giden Vali Ustaoğlu, karakol komutanı tarafından karşılandı. Rütbeli personel ve vatani görevini yapan askerlerle tanışan Vali Ustaoğlu, kahraman Mehmetçikle yemek yiyerek uzun uzun sohbet etti.

Bölgedeki terör yuvaları hakkında komutanlardan bilgi alan Ustaoğlu, daha sonra Bölükyazı Karakol Komutanlığını ziyaret etti. Askerlerle sohbet eden Vali Ustaoğlu, karakolda görevli tankçı ve topçu birliklerinden bilgi alırken, son olarak Cevizyatağı Jandarma Karakolu'nu gezdi. Burada Bayburtlu askerle tanışan Ustaoğlu, Mehmetçiği ziyarete gelen ailesiyle de tanışarak yakından ilgilendi.

Mehmetçikleri ziyaret ederek moral veren Vali Ustaoğlu, "Her zaman bir ve beraber olduğumuzu sizlerle paylaşmak istedik. Her birinizin burada kahramanca yapmış olduğu mücadele, operasyonlar, bu namussuzlara, bu hainlere göz açtırmadan yapmış olduğunuz mücadele bizim en büyük moralimiz. Allah'ın yardımı, inayeti her birinizin üzerine olsun. Ya bu topraklarda ölürüz ya da onları bu topraklara gömeriz. Bizim başka gideceğimiz bir coğrafyamız yok. Ülkemiz de yok. Bütün terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

