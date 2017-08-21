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Lösemi hastası çocuklar hafta sonu etkinliğinde bir araya geldi

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:32
Lösemi hastası çocuklar hafta sonu etkinliğinde bir araya geldi
Lösemi hastası çocuklar hafta sonu etkinliğinde bir araya geldi

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) iş birliği ile lösemi hastası çocuklara belediye tesislerinde güzel bir gün yaşattı.
Kepez Belediyesi, LÖSEV iş birliği ile özel bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Hastalık sürecinde en önemli etkenin mutluluk olduğu çocuklar, 'Kepezliyim Şehrimi Geziyorum' projesi kapsamında Kepez'in tesislerinde mutlu ve eğlenceli bir günü geride bıraktı. Tedavileri boyuca bu tür etkinliklerde uzak kalan çocuklar, sosyalleşerek güzel bir günü paylaştı. Ekonomik zorluklar içerisinde LÖSEV tarafından desteklenerek uzun bir tedavi sürecinden geçen iyileşmiş ve tedavisi devam eden çocuklar, LÖSEV Yaz Okulu Etkinlikleri kapsamında dolu dolu bir gün geçirdi. Kepez Belediyesi'nin desteği ile Antalya Hayvanat Bahçesi'ni gezen çocuklar, çeşitli hayvanları tanıma fırsatı buldu. Programın devamında Antalya Kepez Macera Ormanı'nda mini clupten survivora, paintballa kadar birbirinden özel etkinlikleri ilk kez deneyimleyerek keyifli anlar yaşadı. İlk kez ata bine çocuklar bu deneyimi de Kepez Belediyesi'nin tesislerinde yaşadı.
Öğle yemeği yiyerek güne oyun parkurlarında devam eden çocuklar, hem parkur oyunlarını tanıma, hem de oyunlar oynama fırsatı yakaladı. Çocuklar, son olarak sinema salonlarında film izleyerek gezilerini sonlandırdı. Kepez Belediyesi ve LÖSEV iş birliği ile gerçekleşen uygulamada tedavinin sonuna gelmiş ve süreci devam eden çok sayıda çocuk sosyalleşerek moral depoladı.
(AA-

21.08.2017 13:35:08 TSI
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