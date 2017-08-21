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Özgüzeldere 17 transferi ile sezona hazır



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in en köklü kulüplerinden biri olan Özgüzeldere Spor Kulübü 2 Nijeryalı olmak üzere yaptığı 17 transferi ile yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Bitlis'te 1926 yılında kurulan ve amatör kümede mücadele veren Özgüzeldere Spor Kulübü, yaptığı transferler iddialı olduğunu göstermek istiyor. Özgüzeldere Spor Kulübü Başkanı Cevdet Tuncel, yapılan gerek yabancı gerekse yerli transferlerle daha güçlü bir takım olarak hazır olduklarını söyledi. Son birkaç yıldır üst üste şampiyon ve Bitlis merkezde tek amatör takım olduklarını ifade eden Tuncel, özellikle maddi yetersizlikten dolayı bir türlü Bölgesel Amatör Lige (BAL) çıkamadıklarını söyledi. Ancak bu yıl kadro olarak daha güçlü olduklarını belirten Tuncel, "Bitlis Valimizin de destekleri ilke bu yıl kadro olarak daha güçlü bir hale geldik. Yaptığımız hem yabancı hemde yerli transferlerle bu yıl hem ligde hemde BAL ligine yükselmekte iddialı olduğumuzu söyleyebilirim. Şuna itibari ile yeni sezon antrenmanlarımız devam ediyor. Bu yılki iddiamız ligimizde şampiyon olup BAL ligine yükselme maçlarında da başarı göstererek Bitlis'in özlediği Özgüzeldere Sporu izleyicilerimizle buluşturmaktır" diye konuştu.

(VO-ŞAK-Y)



21.08.2017 13:36:52 TSI

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