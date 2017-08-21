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Bitlis'te Sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:36
Bitlis'te Sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor
Bitlis'te Sokak sağlıklaştırma çalışmaları devam ediyor

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis Belediyesi, kentin tarihi güzelliklerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Kazimdirik ve Arifbey caddesinde sağlıklaştırma çalışmalarını yürütüyor.
Gerçekleşen sokak sağlıklaştırma projesi kapsamında, Kazimdirik ve Arifbey caddesinde bulunan iş yerleri kentin tarihi yapısına uygun bir biçimde estetik kazandırılacak. Cephe sağlıklaştırma çalışmaları ile iş yerleri tarihi dokusuna uygun olarak yaşama uyarlanacak ve bu değerler gelecek nesillere taşınacak olup, bu şekilde ilçe turizmine katkı sağlanacaktır. Bitlis'e daha fazla hizmet getirmenin gayreti içerisinde olan Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, kent ekonomisine canlılık katan turizme gerekli önemi verdiklerini belirterek, gerçekleşen proje kapsamında sokak sağlıklaştırma çalışmasını gerçekleştiriyoruz diye ifade etti.
Büyük bir potansiyeli içinde barındıran Bitlis'e yapılacak olan çalışmalar ile ciddi bir yere geleceğini ifade eden Ustaoğlu, "İnşallah kısa bir süre sonra bitireceğimiz çalışmalar ile sokağımız ihtişamlı kadim kent görünümüne kavuşacaktır" dedi.
(VO-ŞAK-Y)

21.08.2017 13:38:07 TSI
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