ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İznik'te Kafkas rüzgarı

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:38
İznik'te Kafkas rüzgarı
İznik'te Kafkas rüzgarı

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik ilçesinde Kafkas rüzgarı esti.
İznik Batum Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından onuncusu düzenlenen Kafkas gecesi Milli İrade Meydanı'nda yapıldı. Gecede folklor grupları ile Karadenizli ünlü sanatçı İsmail Türüt sahne aldı. geceye AK Parti milletvekilleri Faruk Çelik, İsmail Aydın, Bursa Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, belediye başkanları, kaymakamlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, gecede yaptığı konuşmada, "Hemşeri derneklerinin maksadı sosyal yardımlaşmayı arttırmak, kaynaşmayı sağlamak, kültürleri gelecek nesillere aktarmaktır. Bizim kültürümüzde yardımlaşma var, paylaşma var, kardeşlik, birlik, beraberlik ve yaratılanı yaratandan ötürü sevmek var. Böylesine önemli geçmişe sahip milletlerde sivil toplum örgütleri önemli bir misyonu üstleniyorlar. İşte 15 Temmuzda hain FETÖ terör örgütüne karşı yine hep birlikte meydanlarda dur dedik. Biz biriz, beraberiz, birlikte güçlü bir Türkiye'yiz" dedi.
Sahne alan İsmail Türüt, katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı. Kafkas danslarının ardından Karadeniz ezgileriyle protokol mensupları ve vatandaşlar horon tepti.
(MŞ)

21.08.2017 13:40:50 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Engellilerin &quot;mavi&quot; ve &quot;yeşil&quot; keyfi
YEREL

ENGELLİLERİN "MAVİ" VE "YEŞİL" KEYFİ
İnegöl Belediyesi'nden başkent gezisi
YEREL

İNEGÖL BELEDİYESİ'NDEN BAŞKENT GEZİSİ
Osmangazililer destanın yazıldığı toprakları gezdi
YEREL

OSMANGAZİLİLER DESTANIN YAZILDIĞI TOPRAKLARI GEZDİ
Bursa'da pazar günü 30 mahalle susuz kalacak
YEREL

BURSA'DA PAZAR GÜNÜ 30 MAHALLE SUSUZ KALACAK
Kurbanlıklar denetimden geçti
YEREL

KURBANLIKLAR DENETİMDEN GEÇTİ
&quot;Sevgi izi&quot; projesine destek büyüyor
YEREL

"SEVGİ İZİ" PROJESİNE DESTEK BÜYÜYOR
Uludağ Üniversitesi'nden yaşam mucizesi probiyotik yoğurt
YEREL

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ'NDEN YAŞAM MUCİZESİ PROBİYOTİK YOĞURT
Dündar'dan genç kıza akülü araç
YEREL

DÜNDAR'DAN GENÇ KIZA AKÜLÜ ARAÇ
Yıldırım'ın dönüşümüne yeni imar yolları değer katıyor
YEREL

YILDIRIM'IN DÖNÜŞÜMÜNE YENİ İMAR YOLLARI DEĞER KATIYOR
Osmangazililer destanın yazıldığı toprakları gezdi
YEREL

OSMANGAZİLİLER DESTANIN YAZILDIĞI TOPRAKLARI GEZDİ
Bursa'da pazar günü 30 mahalle susuz kalacak
YEREL

BURSA'DA PAZAR GÜNÜ 30 MAHALLE SUSUZ KALACAK