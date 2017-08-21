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İznik'te Kafkas rüzgarı



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik ilçesinde Kafkas rüzgarı esti.

İznik Batum Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından onuncusu düzenlenen Kafkas gecesi Milli İrade Meydanı'nda yapıldı. Gecede folklor grupları ile Karadenizli ünlü sanatçı İsmail Türüt sahne aldı. geceye AK Parti milletvekilleri Faruk Çelik, İsmail Aydın, Bursa Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, belediye başkanları, kaymakamlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, gecede yaptığı konuşmada, "Hemşeri derneklerinin maksadı sosyal yardımlaşmayı arttırmak, kaynaşmayı sağlamak, kültürleri gelecek nesillere aktarmaktır. Bizim kültürümüzde yardımlaşma var, paylaşma var, kardeşlik, birlik, beraberlik ve yaratılanı yaratandan ötürü sevmek var. Böylesine önemli geçmişe sahip milletlerde sivil toplum örgütleri önemli bir misyonu üstleniyorlar. İşte 15 Temmuzda hain FETÖ terör örgütüne karşı yine hep birlikte meydanlarda dur dedik. Biz biriz, beraberiz, birlikte güçlü bir Türkiye'yiz" dedi.

Sahne alan İsmail Türüt, katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı. Kafkas danslarının ardından Karadeniz ezgileriyle protokol mensupları ve vatandaşlar horon tepti.

(MŞ)



21.08.2017 13:40:50 TSI

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