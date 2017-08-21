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Ardahan protokolü tarihi ve turistik yerlerde incelemelerde bulundu



(Fotoğraflı)



Olgun Yıldız

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'ın tarihi ve turistik alanlarında, turizmin geliştirilmesi ve kültür varlıklarının korunmasına yönelik incelemelerde bulunuldu.

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, beraberinde Belediye Başkanı Faruk Köksoy, AK Parti Ardahan İl Başkanı Yunus Baydar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt ve bir heyet ile birlikte Ardahan Kalesi, Şeytan Kalesi, Çıldır Gölü, Akçakale (Alparslan) Adası'na giderek, buralarda incelemelerde bulundu.

İncelemeler sırasında ayrıca, tarihi mekanların korunması ve turizmle birlikte değerlendirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

(OY-AT-Y)



21.08.2017 13:46:09 TSI

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