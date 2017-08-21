YEREL HABERLER / TEKİRDAĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kurbanlık satış yerlerinin dağıtımına başlandı

Kurbanlık satış yerlerinin dağıtımına başlandı

- Süleymanpaşa Belediyesine bağlı kurban satış alanı dışında satış yapılamayacak



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satışı yapacak olan esnafların kayıt işlemlerine başladı. Kayıtlar 21 Ağustos 2017 tarihinden itibaren Zabıta Müdürlüğü tarafından alınmaya başlandı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesi hem satıcıların hem de vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmaların eksiksiz bir şekilde devam ettiği belirtilirken, Süleymanpaşa Belediyesine bağlı canlı hayvan pazarı dışında kurbanlık satışının kesinlikle yasak olduğu ifade edildi.

Başvurular başladı

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, kurbanlık satış alanı için kayıtlar 21-25 Ağustos 2017 tarihleri ve 08.00-17.00 saatleri arasında alınmaya devam edecek. Başvurular şahsen yapılacak. Yapılan yazılı açıklamada, "Karadeniz Mahallesi'nde kurulacak olan kurban satış alanında kurban satış yeri tahsisi isteyen vatandaşların 21-25 Ağustos 2017 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde Ortacami Mahallesi Yeniçarşı Sokak No:11 Süleymanpaşa Tekirdağ adresinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir" çağrısında bulunuldu.

Başvuru için gerekli evraklar

Öte yandan kurbanlık satışı yapacak olan esnafların kayıt yaptırmak için yanında getirmesi istenen evraklar ise, "Muhtar onaylı nakil belgesi, 2 nüsha fotokopi. İlgili İlçe Tarım Müdürlüğü onaylı, mühürlü ve imzalı 2 nüsha hayvan pasaportu" olarak açıklandı.

(MA-MEF-Y)



21.08.2017 13:46:31 TSI

NNNN

