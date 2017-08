YEREL HABERLER / NİĞDE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Niğde İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar:

Niğde İl Müftüsü Alaaddin Gürpınar:

- ''Kurban etini fakir kardeşlerimizle paylaşmalıyız'



(Fotoğraflı)



NİĞDE (İHA) - Niğde Müftüsü Alaaddin Gürpınar, yaklaşan kurban bayramı dolayısıyla Türkiye Diyanet Vakfının kurban bağışlarını kabul ettiğini açıkladı. Müftü Gürpınar, vatandaşların yurt içinden 850 TL, yurt dışından ise 600 TL kabul edileceğini söyledi.

Kurban bayramının bir ibadet olduğunu zevk işi olmadığını vurgulayan Gürpınar, kurban etinin yoksullarla paylaşılması gerektiğini ifade etti. Müftü Gürpınar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurban bir ibadettir, bir zevk işi değildir. Kurban kesmekle insan Allah'a karşı görevini ifa etmenin gönül huzurunu gönül dünyasında hisseder. Ama bu ibadetin makbul olabilmesi için şartlarına tam tamına uymak gerekir. Yani Allah rızası için kesmek gerekir, belirli vakitte kesilmesi gerekir, belirli hayvanlardan kesilmesi gerekir, kesim esnasında belirli şartlara riayet edilmesi gerekir. Bunlara uyulduğu takdirde bu kurban Allah için yapılan bir ibadet halini alır. Bunlara uyulmadığı takdirde herhangi bir et kesiminden farkı kalmaz. Bazı insanlar yaygara koparıyor diyorlar ki, hayvan katliamı yapıyorlar kurban bayramında hayvan katliamı yapılıyor iddiası tamamen yalandır. Kurban bayramının yaklaşması münasebetiyle değerli din kardeşlerimizin kurbanlarını kesmek üzere hazırlıklar yaptığını şimdiden kurbanlık hayvanlarını hazırladıklarını ve fakir fukarayı sevindirmek onların gönüllerini almak Allah'ın rızasına ulaşmak maksadıyla kurban bayramını hasretle kucaklıyorlar. Bazı din kardeşlerimiz özellikle bir hanede birden çok kurban kesildiğini aynı evde eşlerin zengin olması aynı evde evlatlardan bazılarının özel iş sahibi olması münasebetiyle ayrı ayrı kurban kestiklerini bize ifade ediyorlar. Bu kesilen kurbanların hepsinin de etlerini burada dağıtamadıklarını bir kısmını yurt dışında da dağıtmak istediklerini bize söylüyorlar. Kurban bayramı günlerinde kesilen hayvan sayısı diğer günlerde kesilen hayvan sayısından fazla değildir. Ama kesilen hayvanların tüketicileri tamamen farklıdır. Kasapların, süpermarketlerin, hipermarketlerin reyonlarında her gün etleri görüyoruz ama bu etleri satın alanlar her gün istediği gibi sofrasında bulunduranlar oluyor ama midesine kursağına yılda bir defa et yiyebilmek için kurban bayramını bekleyen de dünyada milyonlar var. Dolayısıyla kurban bayramı günleri hayvan kesim miktarı artmıyor ama et tüketen insanların profili değişiyor. Fakirlerde artık et yiyebilir hale geliyor. Senede bir gün kurban kesilsin de kardeşlerimiz bize ikram etsinler diye bekleyen dünyanın her tarafında Müslüman kardeşlerimiz var. Orada yaşayan kardeşlerimiz bizlerin kurban kesip kendilerine göndermemizi bekliyorlar. Bu tür organizasyonları yapan farklı farklı yerler var fakat özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra anladık ki milletten kurban bağışı adı altında toplanan paraların amacına ve yerine ulaştırılmadığını gördük. Bunun için vatandaşlarımıza şunu hatırlatmak istiyorum, kurban bir ibadettir bu ibadetinizin makbul olabilmesi için emanetinizi teslim edebileceğiniz bir kurumla anlaşınız."

'Yurtiçinde 850 TL, yurtdışında 600 TL'

Niğde'de bağışlanan kurbanların cezaevinde kesimi yapılacağı mülteci ve yerli fakirlere dağıtımını yapacaklarını belirten Gürpınar, ''Bu anlamda Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı ülke genelinde bir kampanya başlattı. Bunu birkaç yıldır da sürdürüyor. Geçen yıl Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı ortak organizasyonu ile 240 bin kurban vekalet yoluyla Diyanet Başkanlığının uhdesine verildi ve bu kurbanlar 135 ülkede kesildi. Filistin, Somali, Habeşistan ve dünyanın fakir ülkeleri başta olmak üzere gönül coğrafyamız Azerbaycan'dan Kafkasya'ya Balkanlar'dan dünyanın her bir tarafında yaşayan Müslüman fakir insanlara bu kurbanlar geçen yıl kesildi ve ulaştırıldı. Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığımız gerçekten güvenli bir şekilde vatandaşlarımızın emanetlerini toplamaktadır. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda kurbanlarını kesmeye talip olmaktadır. Geçen yıl 225 bin vatandaşımız kurban emanetini bize tevdi etmiş ve kurbanlarını kesilmesini istemiştir. Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı bu toplanan 225 bin hisse kurban parasının yerine 240 bin olurda kesim esnasında sorun olur nakil esnasında hayvan ölmüş olur gibi ihtimaller dikkate alınarak 15 bin kurban da fazla kesmek sureti ile vatandaşlarımızın bu emanetini usulünce yerine getirmiş ve kurbanlar kesilerek 135 ülkede ki kardeşlerimize dağıtılmıştır. Bu senede aynı şekilde kurbanlarımızı kesilmek sureti ile vekalet yoluyla bu kurbanlarımız çeşitli yerlerde gerek ülke içinde mülteci kardeşlerimizin 3 milyonu aşkın Suriyeli kardeşlerimiz var. İlimiz de 91 adet kurbanı Türkiye Diyanet Vakfı Niğde Şubesi olarak biz keseceğiz bizzat başında bulunmak sureti ile cezaevinde kurbanlarımızı kestireceğiz ve burada ki mülteci kardeşlerimize kuran kurslarımıza ve yerli fakir vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Bunun dışında da başka ülkelerde kesilmesini isteyen vatandaşlarımızın il ve ilçe müftülüklerimize cami görevlilerine müracaat ederek makbuz karşılığında kurban paralarını tevdi edebilirler. Yurtiçinde 850 TL, yurtdışında kestirmek içinde 600 TL olmaz üzere kurbanlarının paralarını teslim edebilirler. Kendi bilgilerini vererek te kurbanlarını nerede kesildiğini ve nerelere ulaştırıldığını mesaj yolu ile bilgi alabiliyorlar. Kurbanlarımız kardeşlik için olsun diyoruz. Hem Allah'ın rızasını kazanmak hem de yılda bir gün kursaklarına et giren bu kardeşlerimize sevgimizi ve kardeşlik duygularımıza onlara ulaştıralım" ifadelerini kullandı.

(YE-SK)



21.08.2017 13:46:50 TSI

NNNN