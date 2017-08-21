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İnegöl Belediyesi'nden başkent gezisi

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:48
İnegöl Belediyesi'nden başkent gezisi

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl Belediyesi tarafından düzenlenen Ankara gezileri sona erdi.
İstiklal mücadelesinin merkez üssü olan ve aynı zamanda 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında destansı bir kahramanlık örneği sergileyen başkent Ankara'ya gerçekleştirilen kültür gezileri tamamlandı. Bu yıl ilk defa gerçekleştirilen kültür gezilerinde Kurtuluş Savaşı Müzesi Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri Camii ve türbesi gibi tarihî mekanlar gezildi.
Başkent Ankara'ya gerçekleştirilen kültür gezileri hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Daha yaşanabilir bir İnegöl hedefiyle sürdürdüğümüzasli belediyecilik faaliyetlerimiz devam ediyor. Düzenlediğimiz kültürel ve sosyal faaliyetlerle de halkımıza hizmet ediyoruz. İnegöl Belediyesi olarak vatandaşlarımıza ülkemizin tarihi ve kültürel yerlerini daha iyi tanıtıyoruz. Projemize halkımızdan gelen talep doğrultusunda bu yıl da devam ettik" dedi.
(MŞ)

21.08.2017 13:51:15 TSI
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