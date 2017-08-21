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Tonya Tereyağı festivaline hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Trabzon'un Tonya ilçesinde bu yıl 16'ıncısı düzenlenecek olan Tereyağı Kültür ve Sanat Festivali'nin hazırlıkları devam ediyor.

Festival için Tonya Kaymakamı Halit Mengi, Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, Tonya Esnaf Kooperatifi Başkanı Hinkar Lermi, Tonya Kooperatifi adına Cafer Köroğlu, Trabzon Tonyalılar Derneği Başkanlığı adına Arif Başkan'dan oluşan tertip komitesi Tonyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nde basın toplantısı düzenleyerek etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Festival Tertip Komitesi Başkanı ve Belediye Başkanı Osman Beşel, amaçlarının Osmanlı Salnameleri'ne de konu olan, kendine has rengi, kokusu ve lezzeti ile övülen Tonya Tereyağı'nı tanıtmak olduğunu söyledi.

Tonya tereyağının marka değer olduğunu belirten Başkan Beşel "Tonya Tereyağı'nın üstün özelliği; hayvanların beslendiği bitki örtüsünün tür, çeşitlilik ve kalitesinden yansıdığı kaliteli sütlerden hiçbir katkı katılmadan elde edilmiş olmasından gelmektedir. 1888 tarihli Osmanlı Salnamesi kayıtları ve 2017 yılı 1'incilik ödülü birlikte değerlendirildiğinde Tonya tereyağının nevi şahsına münhasır, Türkiye'nin en iyi tereyağı olduğunu ifade etmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Bu mutluluğu halkımızla paylaşmak, Tonya'mıza has bu değerlerimizle birlikte kültür ve sanat değerlerimizi tüm dünyaya tanıtmak için düzenlediğimiz festivalimize tüm halkımız davetlidir" dedi.

Tonya Kaymakamı Halit Mengi de bir süre önce süt ve süt ürünlerindeki kalite konusunda sempozyum düzenlendiği hatırlatarak aile hayvancılığın desteklenmesine yönelik ilçede devlet katkılarının olacağı ve konu hakkında çalışmalarının bulunduğunu söyledi.

(EK-OS-Y)



21.08.2017 13:52:26 TSI

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