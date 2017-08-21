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Kum voleybolu turnuvası sona erdi



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Belediyesi ile Karahisar Gençlik Merkezi ve Voleybol İl Temsilciliği'nin birlikte organize ettiği 4. Kum Voleybolu Turnuvası tamamlandı. Turnuva sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Turnuvanın final karşılaşmalarına Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Yüntaş Genel Müdürü Mehmet Sarlık, Türkiye Voleybol İl Temsilcisi İrfan Başpınar, Karahisar Gençlik Merkezi Müdürü Gökhan Gürbüz, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Emel Sarlık, Belediye Spor Sorumlusu İbrahim Yılmaz, çok sayıda davetli, görevli ve sporcu katıldı. Turnuva sonunda katılan sporculara madalya verilirken, turnuvada en değerli oyuncu seçilen İsmail Ayırıcı ve Fatma Nur Türkeşsiz'e ayrıca madalya verildi. Turnuvaya katılan ve rakiplerini geride bırakan Erkeklerde birinci Mustafa Taha Kocaman-Asım Yüksekol çifti, ikinci Metehan Kara-Özay Uludağ çifti, üçüncü ise aynı ismi taşıyan İsmail Ayırıcı Kuzenler oldu.

Kızlarda ise birinci Berru Başaran-Fatma Nur Türkeşsiz çifti, ikinci Özlem Taşkın-Fatma Nur çifti, üçüncü ise Ece Şirin-Elif Gökçe Ulusoy çifti oldu. Ayrıca Belediye Başkanlığı tarafından turnuvada birinciye 500, ikinciye 350 ve üçüncüye 250 TL ödül verildi.

(GC-



21.08.2017 13:52:48 TSI

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