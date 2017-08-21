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Çocukların yüreklerinde sevgi izi bıraktılar

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:52
Çocukların yüreklerinde sevgi izi bıraktılar
Çocukların yüreklerinde sevgi izi bıraktılar

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Vos26 Yardım Gönüllüleri, Eskişehir Çocuk Koordinasyon Merkezi'nde kalan çocuklarla özel bir etkinlik kapsamında buluştu.
Doğal Yaşam Parkı'nda gerçekleşen buluşmanın ismi, "Yüreğimde sevgi izi bırakır mısın?" oldu. Çocuklarla piknik yapan Vos26 üyeleri, minik dostları için özel gösteriler de hazırladılar. Aynı zamanda illüzyon gösterisi, halat çekme, çuval yarışması, top oyunları, havalı trambolin oyunları ile palyaçolarla birlikte harika bir hafta sonu geçirme fırsatı yakalayan çocuklar, gönüllüler ile kısa sürede kaynaştı. Vos26 Başkanı Murat Özdemir, konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Çocuklar bizim için çok değerli. Tüm etkinliklerimizi planlarken onların mutluluğu için çalışıyoruz ve bu dünyada yalnız olmadıklarını her fırsatta hissettiriyoruz. Bu etkinliğimizde Eskişehir'in lider kurum ve kuruluşları bizleri yine yalnız bırakmadılar. Tüm destekçilerimize ve gönüllerimize çok teşekkür ederiz" dedi.
(MSY-Y)

21.08.2017 13:55:29 TSI
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