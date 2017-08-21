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736. Ertuğrulgazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri hazırlıkları

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 13:56
736. Ertuğrulgazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri hazırlıkları
736. Ertuğrulgazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri hazırlıkları
- Ertuğrul Gazi Türbe yerleşkesinde çalışmalarda sona gelindi

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenecek 736. Ertuğrulgazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında Ertuğrul Gazi Türbe yerleşkesinde geçtiğimiz ay başlayan çalışmalarda sona gelindi.
Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin türbesinin bulunduğu yerleşke içindeki tören alanının üzerinin kapatılması çalışmalarda sona gelindi. Ertuğrul Gazi Türbesi yanında bulunan tören alanında hummalı çalışmalar devam ederken, alan içindeki çimlerde otomatik sulama sistemi kuruldu. Türbe dışındaki yer alan ve Ertuğrul Gazi'nin akrabaları ile silah arkadaşlarının bulunduğu makam kabirler arasındaki yürüyüş yolu için taş parke uygulamasına da başlanıldı. Eylül ayı içerisinde yapılan 736. Ertuğrulgazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerine az bir zaman kalırken ekipler tüm işlerin hızlı bir o kadar da titizlikle yürütüldüğünü belirtti.
(CKT-Y)

21.08.2017 13:59:27 TSI
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