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ETÜ - ARKANSAS Üniversitesi işbirliği protokolü imzalandı



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ERZURUM (İHA) - Bilimsel bilgi ışığında inovatif eğitim yapısı ve öğrenci odaklı çalışma prensipleri ile gündem oluşturan ETÜ bir ilki daha gerçekleştirdi. Kurulduğu günden bu yana pek çok ulusal ve uluslararası işbirliğine imza atan ETÜ, Arkansas Üniversitesi (ABD) ile de işbirliği protokolü imzaladı.

Arkansas Üniversitesinin daveti üzerine ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Şahin, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Aydın ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Kaymaz'dan oluşan ETÜ heyeti geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Arkansas Üniversitesi Fayetteville Kampüsü'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Fen Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi bünyesinde bölüm ziyaretleri yaparak laboratuvar ve araştırma merkezlerinde bir takım incelemelerde bulundu.

Burada gerçekleşen heyetler arası ve ikili görüşmeler neticesinde her iki üniversitenin akademik hedeflerini ileriye taşımayı amaçlayan bir işbirliği protokolü imzalandı. 1871 yılında ABD'nin Arkansas Eyaleti'nde ilk devlet üniversitesi olarak kurulan ve 2016 yılı sonunda 27.000'in üzerinde öğrenciye eğitim veren Arkansas Üniversitesi ile yapılan işbirliği protokolüne göre özellikle iki üniversitenin Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri ve Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri arasında ortak proje üretimleri gerçekleştirilecek.

ORTAK LABORATUVAR KULLANIMININ ÖNÜ AÇILDI

İlerleyen dönemlerde Arkansas Üniversitesi heyetinin de üniversitemizi ziyareti ile karşılıklı güven ve işbirliğinin pekiştirilmesi sağlanacak. Bununla beraber üniversite laboratuvarların karşılıklı kullanıma açılması, akademisyenlerin karşılıklı olarak araştırma ziyaretleri yapması, yüksek lisans ve lisans düzeyinde öğrenci değişim programlarının uygulanması imzalanan protokolde öne çıkan maddelerden bazıları oldu. Ayrıca iki üniversite arasında makro düzeyde imzalanan protokol gereğince fakülteler ve bölümler mikro düzeyde ortak proje ve uygulama anlaşmaları yapabilecekler.

İKİ ÜNİVERSİTE ARASINDA GÜÇLÜ BİR KÖPRÜ

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, "Bu işbirliği protokolünü imzalayarak Erzurum Teknik Üniversitesi ile Arkansas Üniversitesi arasında güçlü bir köprü inşa etmeyi umuyoruz. Bu köprü iki üniversite arasında güçlü bir bağ oluşturma adına hem öğrencilerin hem de akademisyenlerin bilgi birikimlerini ve kültürlerini paylaşması yolunda hizmet edecektir." dedi.

(ERZ-AT-Y)



21.08.2017 14:00:01 TSI

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