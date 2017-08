YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Odunpazarı'nda yapılan seramik eserler galeride sergileniyor

Odunpazarı'nda yapılan seramik eserler galeride sergileniyor



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi tarafından Hicri Sezen Parkı'nda gerçekleştirilen 3. Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Çalıştayı'nda sanatçılar tarafından yapılan eserler Çağdaş sanatlar Galerisi'nde sergilenmeye başladı.

Odunpazarı Belediyesi tarafından Şehrin Ateşi sloganı ile düzenlenen 3. Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı sergisi açıldı. Hicri Sezen Meydanı'nda düzenlenen çalıştaya, 2'si uluslararası, 14'ü yerli olmak üzere toplamda 16 sanatçı katıldı. Yapılan çalıştayda, sanatçılar tarafından Raku, Obvara, Naked Raku, Saggar, Lüster ve Mısır Pastası gibi pişirim teknikleri uygulanarak, birbirinden farklı eserler meydana getirildi. 3 gün süren çalıştay boyunca sanatçılar tarafından titizlikle üretilen eserler, Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galeri'nde sergilendi. Sergi açılışına Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, CHP Eskişehir İl Başkanı Sinan Özkar, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Akın Sallarel, Meclis üyeleri, Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Figen Engin, daire müdürleri, sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.

"Eskişehirliler ile sanatçilari buluşturmaya devam edeceğiz"

Açılışta konuşan Başkan Kurt, sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Kurt, konuşmasında "Seramikle Eskişehirlileri buluşturmaya çalıştığımız çalıştayımızın son günü. Birbirinden önemli sanatçıları orijinal eserlerini yaratırken gördük, izledik. Eskişehirlilerin sanata ve sanatçıya yaklaşımını göstermeye çalıştık. Ben katılan bütün sanatçılara sizlerin huzurunda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Seneye yine bekliyoruz çünkü Odunpazarı Belediyesi olarak, sanatın her türlüsüne yardım etmeye, katkı sunmaya ve Eskişehirliler ile sanatçıları buluşturmaya devam edeceğiz. Sorkun Köyü'nde bulunan bu sanatı artık güzel sanatlar fakültelerimizle, orada yetişen öğrencilerimizle, bütün dünyaya açmaya çalıştığımız net bir biçimde ortadadır. Eskişehir bin yıllardır bu sanatı işleyen bir toprağın bulunduğu bir yerdir. Eskişehir topraklarında yüzlerce sanatçı yetişmiştir. Umarım bizim dönemlerimizde de bu sanatçıların artarak yetişmesini sağlarız. Bu bizim görevlerimizden birisidir. Biraz sonra izleyeceğimiz eserlerin hepsi özgün, orijinal ve tek olan eserlerdir. Onlara ellerine sağlık diyorum, organizasyonda bize yardım eden sayın Ayşegül Hocama saygılar sunuyorum" şeklinde konuştu.

"Bizim içİn büyük bir gurur ve sevinç oldu"

Ekinlikte konuşma yapan isimlerden biri de Prof. Dr. Ayşegül Türedi Özen oldu. Böyle bir etkinliği düzenlediği için Odunpazarı Belediyesi Başkanı Av. Kazım Kurt'a, Belediye Başkan Yardımcısı Figen Engin'e, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İlker Temel'e ve belediyede çalışan tüm personele teşekkür eden Türedi, "Bu çalışmaların sonunda ortaya çıkan her şey, büyük bir ailenin her bir bireyinin el vermesi ile, gönül vermesi ile ortaya çıkıyor. Bu tip organizsayon ve etkinliklerde en genç öğrencilerimizden, alanında ustalaşmış sanatçılarımıza kadar herkes el ele, gönül gönüle verdiği için biz bu güzellikleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz" dedi. Etkinlikte Eskişehir Halkının da kendilerini yalnız bırakmadığını kaydeden Türedi, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Onlar da bizi etkinlik süresince yalnız bırakmadılar. Gelen bütün sanatçılara aklılarına takılan bütün soruları sordular, fikir, bilgi almaya çalıştılar. Bizler de onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Tüm bunları yaparken bizlere kapılarını sonuna kadar açan Odunpazarı Belediyemize bir kez daha kuvvetli alkışlarınızla teşekkür etmek istiyorum. Genç arkadaşlarıma daha kuvvetli bir alkış istiyorum. Onlar, Anadolu'nun değişik üniversitelerinden bizlere yardım etmek için geldiler. Mihallıçık İlçesi'nin Sorkun köyünün değerli çömlek ustalarına onlar bizi kırmadılar bu etkinlik sürecinde köydeki yaşantının küçük bir kesitini bizlere, Eskişehir halkına yatmaya çalıştılar. İnanın, herkes o kadar ilgiyle ve sevgiyle yapılanları izledi ki, bu bizim için çok büyük bir gurur ve sevinç oldu. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz, var olunuz. Ayaklarınıza sağlık."

Konuşmaların ardından Başkan Kurt ve sanatçılar serginin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından Başkan Kurt ve tüm katılımcılar, sanatçılar tarafından titizlikle üretilen eserlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

(İHA-Y)



21.08.2017 14:01:08 TSI

NNNN