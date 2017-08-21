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Kocaeli'nin ilk aquaparkı hizmete açılıyor



(Fotoğraflı)



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın vizyon projeleri arasında yer alan Kocaeli'nin ilk aquaparkı vatandaşların hizmetine açılıyor.

İzmit Belediyesi tarafından 5 milyon 500 bin lira maliyetle yapılan aquapark hizmete açılıyor. Tepeköy Mahallesi'nde İzmit'e hakim bir noktada 5 bin 358 metrekarelik bir alan üzerine yaptırılan aquaparkta, üstü açılır kapanır yarı olimpik yüzme havuzu, soyunma odaları, kafeterya, kaydırak, çocuklar için havuz ve eğlence alanları bulunuyor. Yarı olimpik yüzme havuzunun da yer aldığı aquapark sadece yaz aylarında değil 12 ay boyunca faaliyette olacak. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, aquaparkın açılışını 22 Ağustos Salı günü saat 16.00'da düzenlenecek törenle gerçekleştirecek.

(MG-GY-Y)



21.08.2017 14:01:27 TSI

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