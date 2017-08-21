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AK Parti Narman İlçe Başkanı Metin Okumuş, güven tazeledi



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ERZURUM (İHA) - Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Narman İlçe 6'ncı Olağan Kongresi yapıldı.

Kongreye AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Orhan Deligöz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Erzurum İl Koordinatörü Alaettin Güven, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun, Narman İlçe Başkanı Metin Okumuş, Teşkilat mensupları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede divan üyelerinin belirlenmesinin ardından mevcut yönetimin faaliyet ve denetim kurulu raporu ibra edildi. Kongrede konuşma yapan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, yerel kalkınma zikrinin AK Parti ile yerli yerine oturduğunu, Büyükşehir Kanunu ile şehirlerin, bölgelerin, hatta köylerin bile kalkınmaya, modernleşmeye başladığını ifade ederek, "Başta Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Ağustos 2001'de başlattığı bu kutlu yürüyüşün neferi olmaktan gurur duyuyorum. Şimdi Yeni Türkiye'yi inşa etme yolunda gece gündüz çalışmak durumundayız. Halkımızın bizden beklentisi yükselmiştir. Bu beklentiyi karşılayacak olanlar AK Parti'nin yeni kadrolarıdır. Bu bakımdan gençlerimize büyük işler düşmektedir. Kendilerini çok iyi yetiştirmek durumundadırlar. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini hayata geçirecek olan bugünün gençleri olacaktır. Biz, siyaseti insana hizmet aracı olarak gördük, omuzlarımızdaki yükün çok sorumluluk gerektirdiğini ve ağır olduğunu biliyoruz. Ama bu yük ne kadar ağır olursa olsun, sorumluluğumuz ne kadar zor olursa olsun aziz milletimizin desteği ile bütün zorlukları aştık, aşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yapılan seçimde delegelerin oyunu yeniden alan Metin Okumuş Narman İlçe Başkanı seçildi. Başkan Okumuş, bütün delegelere teşekkür ederek güvenlerini boşa çıkarmayacağını söyledi. Okumuş, 'Bizi bu göreve yeniden tekrar layık gördüğünüz için yönetim kurulum adına sizlere teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu göreve layık olur, ilçemiz için başarılı hizmetlere imza atmaya devam ederiz. Hedefimiz 2023, misyonumuz halka ve hakka hizmet olacak.' dedi.

(ERZ-AT-Y)



21.08.2017 14:02:45 TSI

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