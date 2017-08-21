Diyarbekirspor, Anadolu Bağcılarspor maçına odaklandı
DİYARBAKIR (İHA) - TFF 3. Lig 2. Grup Takımlarından Diyarbekirspor'u heyecan sardı. Diyarbekirspor, Anadolu Bağcılarspor ile kendi sahasında yapacağı sezonun ilk maçına odaklandı.
Anadolu Bağcılarspor maçı hazırlıklarını Seyrantepe Spor Tesisleri'ndeki idman sahasında sürdüren Diyarbekirspor'da moraller yüksek. Teknik direktör Bayram Toysal yönetiminde hazırlıklarını ara vermeden sürdüren yeşil kırmızılı ekip, Anadolu Bağcılarspor'u sahasında yenip lige galibiyetle başlamak istiyor. Ligin ilk maçını kendi sahasında yapacak olan Diyarbekirspor, 26 Ağustos Pazar günü Anadolu Bağcılarspor'u konuk edecek. Seyrantepe Spor Tesisleri DİSKİ sahasında yapılacak karşılaşma Saat 16.00'da start alacak.
(İHA-MP-Y)
21.08.2017 14:04:42 TSI
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