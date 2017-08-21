ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Diyarbekirspor, Anadolu Bağcılarspor maçına odaklandı

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:02
Diyarbekirspor, Anadolu Bağcılarspor maçına odaklandı

DİYARBAKIR (İHA) - TFF 3. Lig 2. Grup Takımlarından Diyarbekirspor'u heyecan sardı. Diyarbekirspor, Anadolu Bağcılarspor ile kendi sahasında yapacağı sezonun ilk maçına odaklandı.
Anadolu Bağcılarspor maçı hazırlıklarını Seyrantepe Spor Tesisleri'ndeki idman sahasında sürdüren Diyarbekirspor'da moraller yüksek. Teknik direktör Bayram Toysal yönetiminde hazırlıklarını ara vermeden sürdüren yeşil kırmızılı ekip, Anadolu Bağcılarspor'u sahasında yenip lige galibiyetle başlamak istiyor. Ligin ilk maçını kendi sahasında yapacak olan Diyarbekirspor, 26 Ağustos Pazar günü Anadolu Bağcılarspor'u konuk edecek. Seyrantepe Spor Tesisleri DİSKİ sahasında yapılacak karşılaşma Saat 16.00'da start alacak.
(İHA-MP-Y)

21.08.2017 14:04:42 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Amed Sportif Faaliyetler'de Mersin startı
YEREL

AMED SPORTİF FAALİYETLER'DE MERSİN STARTI
AK Parti okul inceledi
YEREL

AK PARTİ OKUL İNCELEDİ
Diyarbakır'da bin 500 çocuk yüzmeyi öğreniyor
YEREL

DİYARBAKIR'DA BİN 500 ÇOCUK YÜZMEYİ ÖĞRENİYOR
Başkan Atilla Bismil'de incelemelerde bulundu
YEREL

BAŞKAN ATİLLA BİSMİL'DE İNCELEMELERDE BULUNDU
TÜYİK-DER Başkanı Hayri Yağmur: &quot;Diyarbakır otomobil üssü olarak tercih edilmeli&quot;
YEREL

TÜYİK-DER BAŞKANI HAYRİ YAĞMUR: "DİYARBAKIR OTOMOBİL ÜSSÜ OLARAK TERCİH EDİLMELİ"
Diyarbakır türkülerini işaret dili ile seslendirdiler
YEREL

DİYARBAKIR TÜRKÜLERİNİ İŞARET DİLİ İLE SESLENDİRDİLER