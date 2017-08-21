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Orta refüjler ineklere otlak yerleri oldu

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:02
Orta refüjler ineklere otlak yerleri oldu
Orta refüjler ineklere otlak yerleri oldu

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis-Tatvan karayolu üzerinde bulunan ve yeşil alana çevrilen orta refüjler başıboş ineklere otlak yerleri oldu.
Bitlis Belediyesi tarafından yapılan sağlıklaştırma çalışması kapsamında yeşillendirilip çiçeklerle donatılan orta refüjler ineklerin uğrak yeri oldu. Bahar aylarında başlatılan hummalı bir çalışma neticesinde düzenlemeler yapılan orta refüjlerde ağaçlar, çimler ve çiçeklerle güzel bir görünüm sergiliyor. Ancak başıboş inekler özellikle çimleri yiyerek bu görünümün bozulmasına neden oluyorlar.
(VO-ŞAK-Y)

21.08.2017 14:05:09 TSI
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