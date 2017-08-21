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Amed Sportif Faaliyetler'de Mersin startı



Mehmet Çakan

DİYARBAKIR (İHA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, ligin ilk maçına konsantre oldu. Diyarbakır temsilcisi, Mersin İdman Yurdu ile deplasmanda yapacağı sezonun ilk maçını kazanıp lige 3 puanla girmek istiyor.

Amed Sportif Faaliyetler, Şehmuz Özer Tesislerinde teknik direktör Taner Taşkın gözetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil kırmızılı beyazlı ekip, Mersin'de yapacağı sezonun ilk maçı için Cuma günü karayolu ile bu kente gidecek. Mersin'de kampa girecek olan Amed Sportif Faaliyetler, Cumartesi günü yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve maç saatini bekleyecek. Yeşil kırmızılı beyazlı ekip, Mersin Stadyumunda 26 Ağustos Pazar günü saat 20.00'de oynanacak maçın ardından Diyarbakır'a dönecek. Daha önce Cizrespor ile bir hazırlık maçı yapmayı planlayan Amed Sportif Faaliyetler, rakip takımın saha zeminin bozuk olması nedeniyle bu karşılaşmayı iptal etmişti. Daha sonra Elazığ Belediyespor ve bölge kulüpleriyle yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlanınca yeşil kırmızılı beyazlı ekip, hazırlık maçı yapmama kararı aldı.

(MÇ-MP-Y)



21.08.2017 14:05:34 TSI

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