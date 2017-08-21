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Stantlarda yerel ürünler tanıtıldı



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GAZİANTEP (İHA) - Uluslararası Antepfıstığı Festivali boyunca açık tutulan yerel ürünlerin sergilendiği 50'ye yakın stant Gazianteplilerin ilgisini çekti.

Gaziantep firmalarının yanı sıra İzmir, Eskişehir, Mardin, Trabzon, Denizli, Kahramanmaraş, Tokat, Bartın, Mersin ve Erzurum iline ait yerel ürünler görücüye çıktı. Gaziantep Zeugma Müzesi'nde bulunan Çingene Kızı Mozaiği'nin resminin basıldığı çok sayıda ürün stattaki yerini aldı. Zengin Anadolu kültürünün yansıtıldığı stantları gezen vatandaşlar, yerel ürünleri satın almayı ihmal etmedi.

Festivalde çocuklar unutulmadı

Öte yandan TRT Çocuk kanalında yayınlanan "Niloya" isimli çizgi film kahramanını konu edinen çocuk tiyatrosu aileleriyle festival alanına gelen çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği fıstık festivali etkinliklerinde çocuklar unutulmadı. Çocukların severek izlediği çizgi film kahramanlarından "Niloya" çocuk tiyatrosunda çocuklarla buluştu. Oyunda, çocuklara öğütler verildi, yol gösterildi, ailenin önemi bir kez daha dillendirildi. Hem eğlenen hem de bilgilendirilen çocuklar ise festival alanından yüzleri gülerek ayrıldı.

(LO-SD-Y)



21.08.2017 14:06:31 TSI

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