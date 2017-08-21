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Asfalta kavuşan Hakkari'nin gece görüntüsü büyüledi



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Belediye Başkanlığının "2017 Hakkari Dönüşüm Programı" kapsamında başlatılan bitümlü sıcak karışım asfalt kaplama çalışmaları kent merkezine ayrı bir güzellik kattı.

Bir süreden beridir Hakkari kent merkezinde sürdürülen asfalt çalışmaları geceli ve gündüzlü olarak devam ederken, ortaya çıkan güzel manzaralar ise İstanbul Caddelerini aratmayan görüntülere sahne oldu. Hakkari Belediye Başkanlığı yatırım programı kapsamında yer alan Bulvar Caddesinin bir şeridin de kaldırım çalışmalarının tamamlanmasıyla kaldırıma bağlı yol bitümlü sıcak karışım asfaltla kaplandı. Asfalt çalışmasının yapıldığı Bulvar Caddesinin havadan gece görünümü ise görenleri adete büyüledi. Hakkari'nin hayal ettiği yollara yavaş yavaş kavuştuğunu belirten vatandaşlar ise, artık batıyı aratmayan görüntülerin Hakkari'de de yaşandığını ifade ettiler. Yolların tamamen asfaltlanmasıyla birlikte çamur ve tozdan kurtulacaklarını anlatan vatandaşlar bu çalışmalardan dolayı Hakkari Valiliği ve Belediye Başkanlığı yetkililerine teşekkür ederek başarıların devamını dilediler.

(FT-ŞAK-Y)



21.08.2017 14:07:57 TSI

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