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18. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali





(Fotoğraflı)



Samet Oğuzhan Doğan

KARABÜK (İHA) - Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer, bu yıl 18'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali ile ilgili sona yaklaştıklarını söyledi.

Belediye Meclis salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Ürkmezer, 29 Eylül'de başlayacak festival çalışmalarının sürdüğünü belirterek, " Biz ilk defa böyle bir festival programına dahil olduk. İlk 'Ne yapabiliriz?' diye bir toplantı yaptık sonra alt komite çalışmalarını yaparak bizlere sundu. Bütün gün ve gün programı konuşup aşağı yukarı kesinleştirdik. Hazırlık anlamında son noktaya getirdik. Göreve başladıktan sonra ne yapabiliriz, nasıl ses getirebiliriz?' diye çalıştık. Altın Safran Belgesel Film Festivali, kültür ve sanat camiasında bilinen bir organizasyon. Vatandaşı o organizasyona katmazsanız vatandaşın katkısını sınırlı tutmuş olursunuz. Amacımız vatandaşlarımızı da bu organizasyona katmak. Kısa zamanda bu noktaya getirdik, bundan sonra yapılacak 19. ve 20. organizasyonda daha geniş katılım için çalışmalara daha erken başlayacağız. Sadece kültür sanat anlamında değil onu da ileriye götürerek, Safranbolu da yaşayanların da içerisinde olduğu bir organizasyon. Yöremizin tanıtımına katkı sağlamaya elimizden geldiğince çalışıyoruz. Ekibi ne kadar geniş tutarsak daha iyi olur. Safranbolu'daki bütün vatandaşlarımızı bu ekibe katmak istiyoruz. Bu faaliyetten ders çıkartıp diğer faaliyetlerde eksikliklerimizi kapatacağız." dedi.

"Altın Safran Belgesel Film Festivali 29 Eylül'de başlayacak"

Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin 29 Eylül tarihinde Köyiçi'nden başlayacağını ifade eden Fatih Ürkmezer, "Cemil Meriç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Yüksek Mimar Mühendis Yavuz İnce'yi anma programı, Köyiçi'nden başlayacak kortej yürüyüşü, akşam üzeri açılış organizasyonu yapacağız. Sanatçılarımızın bulunduğu tanıtım faaliyetleri olacak. Akşamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Dansları Topluluğu ve TÜRKSOY ile birlikte gerek Balkan gerek kardeş Cumhuriyet dediğimiz Türk Devletlerinden gelecek sanatçıların özel gösterimi olacak." ifadelerini kullandı.

İlber Ortaylı Safranbolu'ya geliyor

Ana yoğunluğun cumartesi günü olduğunu ifade eden Ürkmezer, TÜRKSOY Karma Resim Sergilerinden haberlerin yazı ve kupurlerinden oluşan sergilere, resim sergilerinden en iyi restore edilen konak plaketine geniş bir organizasyonun olduğunu dile getirerek, "İlber Ortaylı 'Türkiye'de Sinema ve Tarih' isimli konferans için gelecek. Ondan ders almış biri olarak şanslı görüyoruz. İlber Ortaylı Hoca da festivale büyük bir katkı sağlayacak. Yine aynı gün gala yemeği ve ödül törenimiz gerçekleştirilecek. 30 Eylül Cumartesi akşamı Emre Aydın konseri ile devam edecek olan festivalimizde normal koşullar altında yapacağımız faaliyetler bunlar. Pazar günü festivalin bitişine yönelik film çekimi, fotoğrafçılıkla ilgili yöremizin ve bölgemizin tanıtımı yapılacak. Bunlarla beraber ilçenin farklı yerlerinde farklı faaliyetler olacak. Bu faaliyetler de aynı anda olsun istedik." dedi.

"Gazozla Klasik Türk Filmleri izlenecek"

Kültür turizm Bakanlığı üst makamların onayıyla Sinema Genel Müdürlüğünün de destek vereceklerini kaydeden Kaymakam Ürkmezer, bakanlık desteğiyle 'Nostaljik Yazlık Sinema Draması ile Türk Sineması' gösterimlerinin olacağını bu organizasyon da sadece belgesel değil Türk Sinemasından klasik filmleri festivali alt teması olan 'Gazozuna Sinema' kapsamında meşhur bağlar gazozu eşliğinde izlenecek bir organizasyonda belgesel film gösterimleri de olacak" diye konuştu.

"Çocuk köyü kuracağız"

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Ürkmezer, festival kapsamında çocuklara yönelikte programlarının olduğunu ifade ederek, " 2-3 gün boyunca Misak-ı Milli ve Kazdağlı Meydanlarında gençlere yönelik faaliyetlerimiz olacak. İnşallah çocuk köyü de kuracağız. Çocukların geleneksel oyunlarla eğlenmesini sağlayacağız. Bu arada Gençlik İlçe Spor Müdürlüğü ilçemizde gençliğe yönelik küçük futbol karşılaşmaları sokak basketbolu gibi faaliyetlerle gençleri destekleyecek." dedi.

Ürkmezer ayrıca, bundan sonraki yapılacak faaliyetler için bu organizasyonlardan ders alacaklarını ve ilk önceliğin yapılan programın en güzel şekliyle sunulması olduğunu sözlerine ekleyerek, 19. Altın Safran Belgesel Film Festivali için Ocak ayında hazırlık evresini şuan ki noktaya getirmeyi planladıklarını ve 1 yıllık çalışmayla daha geniş katılımlı daha güzel bir organizasyon yapmayı planladıklarını belirtti.

(SOD-YE-YE-)



21.08.2017 14:10:12 TSI

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