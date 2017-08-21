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Tatvan HEM'in bu yıl açtığı kurslara 8 bin kişi katıldı



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü (HEM) tarafından 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde ilçe genelinde açılan yaklaşık 380 kursa 8 bin kişi katılım gösterdi.

Tatvan HEM'in 2016 - 2017 eğitim - öğretim yılında açmış olduğu kurslar ile ilgili değerlendirmede bulunan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, 2016 - 2017 eğitim - öğretim döneminde ilçe genelinde toplamda 380 kurs açıldığını bu kurslara ise yaklaşık 8 bin kişinin katılım gösterdiğini söyledi. Tatvan HEM olarak ilçede genelinde mesleki, teknik, el sanatları, spor ve genel kurslar başta olmak üzere birçok alanda kurs açtıklarını belirten Kaymakam Özkan, "Tatvan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz tarafından 2016 - 2017 eğitim - öğretim döneminde mesleki, teknik, spor ve genel kurslar başta olmak üzere birçok alanda yaklaşık 380 kurs açıldı. Kültür Merkezi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Tatvan Aile Destek Merkezi (TADEM), Engelli Oyun ve Eğitim Merkezi, Gençlik Merkezi, Bitlis Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü ve okullarında aralarında bulunduğu kamu kurumlarında açılan kurslara yaklaşık 8 bin kişi katılım sağladı. Çok sayıda kişinin istifade etme imkanı bulduğu bu kursları başarıyla tamamlayan tüm kursiyerlere Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz tarafından sertifikaları verilmiştir" dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde 2017 - 2018 yılı eğitim - öğretim döneminde de kursların artarak devam edeceğini kaydeden Kaymakam Özkan, emek ve katkılarından dolayı Tatvan HEM Müdürü Mehmet Kalender ve HEM personellerine teşekkürlerini ileterek başarı dileğinde bulundu.

(HO-ŞAK-Y)



21.08.2017 14:17:07 TSI

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