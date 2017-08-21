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Ali Korkut, Gez semtinde kamulaştırma yapıp park yapıyor



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediye Başkanı Ali Korkut, Gez semtinde yüksek binaların arasında yer alan bir arsayı kamulaştırma yaparak parka dönüştürüyor. Yıllardır çöp ve atık alanı olarak kullanıldığı için çevre sakinlerini rahatsız eden 1500 metrekare arsa çöpten ve atıklardan arındırılarak yeşil bir dinlenme alanına dönüştürülecek.

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Gez semtinde binalar arasında kalan, atık ve hafriyat dökülerek çevre sakinlerinin yıllarca adeta kabusu olan arsayı kamulaştırmak suretiyle parka dönüştürüyor. Alandaki çalışmaları Ak Parti Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın ile birlikte inceleyen Ali Korkut, çevre sakinlerinin ilgisi ve teşekkür yağmuruna uğradı. İncelemeler sırasında Ali Korkut, çocuklara hediye verdi. Yıllarca çevreye rahatsızlık veren alanın park ve dinlenme alanına dönüştürülmesinin memnuniyetini yaşayan çevre sakinleri, "Modern binalar arasında atıkların biriktiği adeta bataklıkla yaşıyorduk. Yakutiye Belediye Başkanımız Ali Korkut, arsayı kamulaştırmış, bize büyük bir sürpriz oldu. Artık kötü koku yok, sinek yok. Çirkinliklerin yerini dinlenme alanları, yeşil oluşturacak. Çocuklarımız rahatlıkla burada vakit geçirebilecekler. Ali Korkut beye çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun" dediler.

1500 metrekare arsanın önce temizlenip, ardından parka dönüştürülmesinin büyük bir hizmet olduğu belirten Ak Parti Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın, "Ak Parti anlayışı işte böyle bir şey. Vatandaşın arsasını kamulaştırıp yeşil alan yapmak büyü bir hizmettir. Başkanımız binden fazla ailenin gönlünü kazanmıştır" dedi.

Ali Korkut, hizmetin nitelikli olmasının önemli olduğunu belirterek, "İnsanımızın rahat ettirilmesi önemli. Çevreden insanların pencerelerini açarak teşekkür etmeleri, el sallamaları, bir Allah razı olsun demeleri herşeyin üstünde" şeklinde konuştu.

(ERZ-AT-Y)



21.08.2017 14:18:23 TSI

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