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Başkan Yalçın, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresini değerlendirdi

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:16
Başkan Yalçın, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresini değerlendirdi
Başkan Yalçın, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresini değerlendirdi

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, yapılan Ak Parti Pazaryeri İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresininin ilçelerine hayırlı olmasını temenni etti.
Pazaryeri Belediye Kültür Merkezinde yapılan kongrede mevcut Başkan Mehmet Üstün yeniden seçildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık'ın da katıldığı kongrenin Pazaryeri'ne hayırlı uğurlu olmasını dileyen Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "İlçemizde düzenlenen Ak Parti Pazaryeri İlçe Başkanlığı 6. Olağan Kongresine mevcut başkanımızla gidildi. Kendisi çalışkanlığı ile ön plana bir siyasetçi. Yapılan seçimlere delege bakımından katılım yüksekti. Ayrıca kongremizi teşrif eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık hanımefendi bizleri mutlu etti. Yapılan kongrenin ilçemize, ülkemize ve tüm insanlara hayırlı ve uğurlu olmasını yüce Rabbimden temenni ediyorum" dedi.
Yapılan kongre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık'ın yanı sıra, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti
Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve çok sayıda partili katıldı.
(DA-Y)

21.08.2017 14:19:33 TSI
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