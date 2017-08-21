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Düzce Üniversitesi yine ilk sırada



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Türkiye genelinde üniversite doluluk oranları yüzde 76,45 seviyesinde kalırken, Düzce Üniversitesi lisans düzeyinde doluluk oranında ise yüzde 96 seviyesine ulaşma başarısını gösterdi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2017-YGS ve LYS sonucunda Düzce Üniversitesi'ne yerleşen öğrenciler, kayıt işlerini tamamlayarak akademik yılın açılışını beklemeye başladılar. E-kayıtlarla birlikte 5 gün süren kayıt heyecanı sonrasında öğrenciler ve aileleri, Düzce Üniversitesi'nin kendilerine göstermiş olduğu yakın ilgi ve sunulan kaliteli hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Nitelikli eğitimi, donanımlı öğretim kadrosu, yurt içi ve yurt dışında kazandığı bilimsel başarılarla adından sıkça söz ettiren Düzce Üniversitesi, lisans programlarında ek yerleştirmeler öncesinde kontenjanlarının tamamına yakınını doldurdu. 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı için yaklaşık 7 bin öğrenci kontenjanı ayrılan Düzce Üniversitesi, yeni öğrencilerle birlikte öğrenci sayısı 33 bine yaklaştı.

Bu sıralamayla 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri içerisinde Karadeniz Bölgesi'nde tercih edilen üniversiteler arasında ilk sırada, Türkiye genelinde ise yüzde 1 farkla ikinci sırada yer alma başarısını gösterdi.

(TT-GY-Y)



21.08.2017 14:19:36 TSI

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