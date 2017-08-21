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Bozdoğan'da su sorunu yaşanmayacak

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:17
Bozdoğan'da su sorunu yaşanmayacak
Bozdoğan'da su sorunu yaşanmayacak

(Fotoğraflı)

Ali Soydemir
AYDIN (İHA) - Bozdoğan Belediye Başkanı Salim Tümer Apaydın, Bozdoğan'ın tüm mahallelerindeki su sorunlarını çözmeye devam ettiklerini söyledi.
Çalışmalar kapsamında Bozdoğan İlçesine bağlı Koyuncular ile Alhisar Mahallelerinde özellikle yaz aylarında yaşanan su sorununun çözüme kavuşturulduğunu ifade eden Başkan Apaydın, "Bozdoğan Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sonrasında yıllardır yaşanan sorunlarına çözüm bulmaktayız" dedi.
Bozdoğan Belediyesi ile ASKİ ekipleri, bazı mahallelerde yıllardır yaşanan su sorunu sıkıntısını sonlandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Koyuncular Mahallesi Asmadere Mevkii'nde yaklaşık 30 yıldır çözülemeyen su sorunu belediye ve ASKİ'nin ortaklaşa yürüttüğü çalışmayla çözüme kavuşturuldu. Alhisar Mahallesi Nalburlu Mevkii'nde yıllardır yaşanan su sıkıntısına da çözüm bulduklarını ifade den Başkan Apaydın, "İlçemizdeki bazı mahallelerimizde su sorunu yaşanıyordu. ASKİ ve belediye ekiplerimizin uzun çalışmaları sonrasında önce su için çeşitli sondaj çalışmaları yapıldı. Uygun olan mevkilerde suyu tespit ederek yeryüzüne çıkardık. Bu iki mahallemiz de bundan sonra inşallah su sorunu yaşamaz. Her iki mahalle halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Çok kısa bir süre içerisinde de Başalan, Akseki, Örentaht, Toyran başta olmak üzere 10'a yakın mahallemizdeki sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu mahallelerimizde suya kavuşacak. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da mahallelerimizin her türlü sorunlarını çözmeye devam edeceğiz" dedi.
Her iki mahalle halkı, su sorununu çözen Bozdoğan Belediye Başkanı Tümer Apaydın ve ASKİ ekiplerine teşekkür etti.
(AS-MB-Y)

21.08.2017 14:20:47 TSI
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