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Zeytin ailesi konteynerden kurtuluyor

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:18
Zeytin ailesi konteynerden kurtuluyor
Zeytin ailesi konteynerden kurtuluyor

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesi, konteynerde yaşam mücadelesi veren 6 kişilik Zeytin ailesine umut oldu.
Sosyal belediyecilik anlayışıyla 7'den 70'e her kesimi kucaklayan Van Büyükşehir Belediyesi, yaptığı hizmetlerle halkın büyük takdirini topluyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı sosyal destek uzmanları da kentte yardıma muhtaç ailelere ulaşmak için aralıksız çalışıyor. Yapılan çalışmalar kapsamında uzmanlar, İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi'nde 3 yıldır konteynerde yaşayan Zeytin ailesine ulaştı. 4 çocuğuyla konteyner de yaşayan Özlem ve Süleyman çifti maddi imkansızlıklar nedeniyle zor günler geçiriyor. Tüberküloz ve astım hastası olan baba Süleyman Zeytin ise sağlık sorunları nedeniyle çalışamıyor.
"Aileye ev yapılacak"
Çok zor şartlarda konteynerde yaşayan aileye Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal kart verilirken çocuklara da giyim yardımında bulunuldu. Yine Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever vatandaşların girişimi sonucu aileye ev yapılacağı belirtildi.
"Bugün en mutlu günüm"
Eşinin hastalığı nedeniyle çalışamadığını belirten 4 çocuk annesi Özlem Zeytin, "Konteynerde 4 çocuğumla birlikte çok zor şartlarda yaşıyoruz. Eşim hasta çalışamıyor. Konteyner rutubetli her tarafı kırılmış durumda içeriye su toz giriyor. Gidecek başka yerimiz yok. Allah razı olsun belediye ekipleri gelip bize yardım ettiler yardımda bulundular. Bize ev yapacaklarını söylediler. İnanılmaz mutluyum. Bugün benim en mutlu günüm" dedi.
(EKİP-ŞAK-Y)

21.08.2017 14:21:05 TSI
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