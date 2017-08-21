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Büyükşehir Altınkum Plaj Festivali düzenliyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, 23-25 Ağustos tarihlerinde Didim'de "Altınkum Plaj Festivali" düzenliyor.

Festivalin gündüz bölümünde saat 10.00 ile 20.00 arasında çeşitli etkinlikler, birbirinden eğlenceli yarışmalar ve renkli gösteriler, Aydın Büyükşehir Belediyesi Belgesel Film Gösterimi, Ödüllü kumdan heykel yapma, halat çekme, ödüllü çuval, karaoke, sandalye oturma yarışmaları ile zumba gösterisi, hint dansı, alan oyunları festivale renk katacak. Plajın farklı noktalarına şişme oyun grupları (canlı langırt, rodeo, büyük kaydırak, su üstü oyun parkı) da kurularak eğlenceli dakikalar yaşanacak, ayrıca 25 Ağustos Cuma günü Kum Heykel açılışı de yapılacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek Altınkum Plaj Festivali'nin akşam bölümünde ise vatandaşlar konsere doyacak. Gün boyu eğlenceli vakit geçiren Aydınlılar, festivalin akşam bölümlerinde ise eğlence ve coşkunun doruğuna ulaşacak.

Altınkum Plaj Festivalinin akşam programı ise şu şekilde; 23 Ağustos Çarşamba, saat 20.30 Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Konseri, saat 21.30 Baba Rock Grubu Gösterisi, saat 23.00 Yüksek Sadakat Konseri. 24 Ağustos Perşembe saat 20.30 Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Konseri, saat 21.30 Nayna Karadeniz Rock Grubu Konseri, saat 23.00'de Gripin konseri, 25 Ağustos Cuma günü ise saat 20.30 Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Konseri, saat 21.30 Göksel Doğançay Konseri, saat 23.00'de Otilia konseri. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek ve üç gün sürecek olan Altınkum Plaj Festivaline tüm vatandaşları davet etti.

(MB-Y)



21.08.2017 14:26:10 TSI

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