ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Büyükşehir Altınkum Plaj Festivali düzenliyor

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:23
Büyükşehir Altınkum Plaj Festivali düzenliyor
Büyükşehir Altınkum Plaj Festivali düzenliyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, 23-25 Ağustos tarihlerinde Didim'de "Altınkum Plaj Festivali" düzenliyor.
Festivalin gündüz bölümünde saat 10.00 ile 20.00 arasında çeşitli etkinlikler, birbirinden eğlenceli yarışmalar ve renkli gösteriler, Aydın Büyükşehir Belediyesi Belgesel Film Gösterimi, Ödüllü kumdan heykel yapma, halat çekme, ödüllü çuval, karaoke, sandalye oturma yarışmaları ile zumba gösterisi, hint dansı, alan oyunları festivale renk katacak. Plajın farklı noktalarına şişme oyun grupları (canlı langırt, rodeo, büyük kaydırak, su üstü oyun parkı) da kurularak eğlenceli dakikalar yaşanacak, ayrıca 25 Ağustos Cuma günü Kum Heykel açılışı de yapılacak.
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek Altınkum Plaj Festivali'nin akşam bölümünde ise vatandaşlar konsere doyacak. Gün boyu eğlenceli vakit geçiren Aydınlılar, festivalin akşam bölümlerinde ise eğlence ve coşkunun doruğuna ulaşacak.
Altınkum Plaj Festivalinin akşam programı ise şu şekilde; 23 Ağustos Çarşamba, saat 20.30 Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Konseri, saat 21.30 Baba Rock Grubu Gösterisi, saat 23.00 Yüksek Sadakat Konseri. 24 Ağustos Perşembe saat 20.30 Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Konseri, saat 21.30 Nayna Karadeniz Rock Grubu Konseri, saat 23.00'de Gripin konseri, 25 Ağustos Cuma günü ise saat 20.30 Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Konseri, saat 21.30 Göksel Doğançay Konseri, saat 23.00'de Otilia konseri. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek ve üç gün sürecek olan Altınkum Plaj Festivaline tüm vatandaşları davet etti.
(MB-Y)

21.08.2017 14:26:10 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bozdoğan'da su sorunu yaşanmayacak
YEREL

BOZDOĞAN'DA SU SORUNU YAŞANMAYACAK
Aydın AK Parti'de temayül heyecanı
YEREL

AYDIN AK PARTİ'DE TEMAYÜL HEYECANI
Nazilli'de genç yetenekler sertifikalarını aldı
YEREL

NAZİLLİ'DE GENÇ YETENEKLER SERTİFİKALARINI ALDI
İncirliova Belediyesi sağlık lisesiyle işbirliği yapacak
YEREL

İNCİRLİOVA BELEDİYESİ SAĞLIK LİSESİYLE İŞBİRLİĞİ YAPACAK
Alo Salça' hattını kurdu, kadınları çileden kurtardı
YEREL

ALO SALÇA' HATTINI KURDU, KADINLARI ÇİLEDEN KURTARDI
0 bin kişi aynı anda piknik yapacak
YEREL

0 BİN KİŞİ AYNI ANDA PİKNİK YAPACAK
Germencik yıldızlara ev sahipliği yapacak
YEREL

GERMENCİK YILDIZLARA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASINDA GÜNLÜK OLUŞAN FİYATLAR
Aydın'da kan bağışı kampanyası sürüyor
YEREL

AYDIN'DA KAN BAĞIŞI KAMPANYASI SÜRÜYOR
Aydın'da market çalışanlarına &quot;Güvenilir Gıda&quot; konulu eğitim verildi
YEREL

AYDIN'DA MARKET ÇALIŞANLARINA "GÜVENİLİR GIDA" KONULU EĞİTİM VERİLDİ
ADÜ'den &quot;Kuraklığa Tolerant Pamuk Islahı&quot; projesi
YEREL

ADÜ'DEN "KURAKLIĞA TOLERANT PAMUK ISLAHI" PROJESİ
Aydın'da 'Sosyal Güvenlik' semineri düzenlendi
YEREL

AYDIN'DA 'SOSYAL GÜVENLİK' SEMİNERİ DÜZENLENDİ
Didim'de trafik kazası; 1 ölü, 4 yaralı
YEREL

DİDİM'DE TRAFİK KAZASI; 1 ÖLÜ, 4 YARALI
Didim'de 1'i çocuk 2 kişi boğularak can verdi
YEREL

DİDİM'DE 1'İ ÇOCUK 2 KİŞİ BOĞULARAK CAN VERDİ
Bu gelenek Dede Korkut'tan bu yana devem ediyor
YEREL

BU GELENEK DEDE KORKUT'TAN BU YANA DEVEM EDİYOR
Aydın AK Parti il başkanlığı için temayül yoklaması yapacak
YEREL

AYDIN AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI İÇİN TEMAYÜL YOKLAMASI YAPACAK
Bursa Büyükşehir Belediyesinden Kuşadası'ndaki tarihi merkezlere ziyaret
YEREL

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN KUŞADASI'NDAKİ TARİHİ MERKEZLERE ZİYARET
Aydın'a 3 yeni kaymakam ve 3 vali yardımcısı atandı
YEREL

AYDIN'A 3 YENİ KAYMAKAM VE 3 VALİ YARDIMCISI ATANDI
Nysa Antin Kenti kazıları için iş dünyasından destek bekleniyor
YEREL

NYSA ANTİN KENTİ KAZILARI İÇİN İŞ DÜNYASINDAN DESTEK BEKLENİYOR
Hayvan hırsızları jandarmadan kaçamadı
YEREL

HAYVAN HIRSIZLARI JANDARMADAN KAÇAMADI