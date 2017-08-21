YEREL HABERLER / DENİZLİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Eğitim için el ele projesi 10. yıl buluşması

Eğitim için el ele projesi 10. yıl buluşması



(Fotoğraflı)



Halit Özdemir

DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin hayata geçirdiği "Eğitim için El Ele" projesi 10. Yılında bir araya geldi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin uzun yıllardır başarıyla sürdürdüğü ve tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştirilen "Eğitim için El Ele" projesi kapsamında 10. yıl buluşması gerçekleştirildi. Üniversiteye hazırlanan öğrencilere ücretsiz kurs vermek amacıyla başlatılan eğitim için el ele projesinin 10. yıl buluşma programı bir otelde düzenledi. Programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kültür Turizm ve Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, Gençlik Meclisi Başkanı Şeniz Yılmaz ve projeye katkı sağlayan gönüllü eğitmenler katıldı.

Gençlik Meclisi Başkanı Yılmaz, bugüne kadar 4 bin dolayında gencin projeden yararlandığını belirten gençlik meclis başkanı Yılmaz, 350 gönüllü eğitmenin de eğitim için

el ele de yer aldığını kaydetti.

"Proje insana çok önemli donanımlar kazandırıyor"

Programda konuşma yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bu ve benzer projelerin güçlenerek devam edeceğini belirtti. "Bu projemiz içinde çok güzel unsurlar var. Birincisi dayanışma Gönüllülük, insana dokunma ve birebir temas. Bu proje neden 10 yıl aralıksız ve aynı şekilde devam etti? Çünkü gönülden yapılıyor, insana dokunuluyor ve gerçekten ihtiyaç olan bir iş, gönüllülük esası ile yerine getiriliyor. Buradan eğitim alan arkadaşlarımız üniversiteyi kazanıp eğitmenleri gibi aynı konuma geldiğinde eğitmen görevini üstleniyor. Proje sosyal sorumluluk anlamında insana çok önemli donanımlar kazandırıyor. Ben 10 yıl önce başlayan ve bugüne kadar süren bu yürüyüşte emek veren katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

'Proje'

Proje kapsamında üniversitenin çeşitli fakültelerinde mezun olma aşamasına gelen gönüllü öğretmen adayları üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerle tecrübelerini paylaşarak, ücretsiz kurs veriyor. Kurslar Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Atalar Bilgi Evi ve Kurs Merkezi'nde oluşturulan sınıflarda veriliyor.



21.08.2017 14:31:46 TSI

NNNN

