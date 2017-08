YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mersin'in 7 sahili bu sezon bir buçuk milyondan fazla tatilciyi ağırladı

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş. bünyesinde hizmet veren 7 sahilde yaz sezonunun başlamasından itibaren bir buçuk milyondan fazla tatilci ağırlandığı bildirildi.

2017 yılında Susanoğlu, Yapraklı Koy, Kızkalesi, Yemişkumu, Ayaş, Sultankoy ve Kocahasanlı'da tatil sezonunun başlamasıyla birlikte bugüne kadar bir buçuk milyondan fazla tatilci misafir edilirken, bu sayının Kurban Bayramı sonrasında 2 milyon tatilciye ulaşması bekleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarına doğru sahillerde yürüttüğü temizlik çalışmalarının ardından tatil sezonunda vatandaşların takdirini toplamayı başardı. 321 kilometre sahil şeridine sahip Mersin'de bütün sahil ve kumsalları hizmet çemberine alan Büyükşehir Belediyesi, daha temiz ve güvenlik ortamlarda vatandaşların deniz keyfini çıkarmaları için çalışmalarını sürdürüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Denizkızı Turizm A.Ş. plajlar için mavi bayrak alabilme kriterlerinden 33 tanesini de yerine getirdi ve Kızkalesi halk plajına ilk mavi bayrağını kazandırdı. Kızkalesi sahilinde denize giren vatandaşlar bu sayede yüzme suyu kalitesi A kalite olan sahilde hem gönüllerince hem de güvenilir bir şekilde denizin keyfini çıkarabiliyor.

Mersin'e Gaziantep'ten tatil amacıyla gelen ve her yıl özellikle tatil amacıyla Kızkalesi'ni tercih ettiğini belirten Hasan Gürbüz, "Ben Kızkalesi'ni çok seviyorum ve 20 seneden beridir her yıl gelirim. Biz buraya akrabalarımızla birlikte 20 araba geldik. Bence Kızkalesi ve Susanoğlu deniz turizmi açısından çok güzel bir yer. Temiz, taş yok, kaya yok, hiçbir sakıncası yok. Kızkalesi'ne gerçekten sahil olarak Türkiye'nin en iyi yeri diyebilirim. Ben Antalya'ya da gittim, Alanya'ya da gittim, Side'yi de gördüm ve Ege Bölgesi'ne, İzmir'e kadar gittim. Ama buranın sahilini tercih ediyorum. Mesela Alanya'ya git, taştan kayadan suya girilemez. Bir dalga vursa, taştan veya kayadan bir yerin kırılır. Gerçekten buranın sahili Türkiye'nin en güzel sahili. Şezlong ve şemsiye kiralarken de herhangi bir sıkıntı yaşamadım" dedi.

Mersin'e Almanya'dan gelen ve her yıl Kızkalesi sahilini kullandıklarını belirten Mustafa Baykan ise "Kızkalesi güzel bir ortam. Aileler için önerebileceğim bir yer. Sahil ve deniz olarak ben dünyada İtalya'da, İspanya'da ve Yunanistan'da da bulundum. Çünkü arada bir buraya da geliyorum ve başka yerleri de deniyorum. Türkiye'de Antalya'da da bulundum ben. Ama deniz olarak burası ailelerin gelebileceği bir yer. Çocukların çok uzun bir mesafede yüzebilme imkânları var bu sahilde ve burayı çok beğeniyorum. Buraları bu sene daha temiz buldum. Rimini dünyada çok duyulmuş bir yer ve ben Kızkalesi'ni biraz İtalya'daki Rimini'ye benzetiyorum" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraşlı Cennet Baykan da yaz tatillerinde deniz için Mersin'i tercih ettiğini kaydederek, "Mersin'e Almanya'dan geliyorum. Mersin'in sahilleri çok güzel. Geçen yıl İtalya'ya gitmiştik ama yengeçlerden, denizanalarından denize giremedik. Buranın denizini çok seviyoruz. Hemen derinleşmediği için de çocuklar rahat yüzüyor. Gördüğüm kadarıyla her yerde çöp bidonları var, çok düzenli ve önceki yıllara göre farklılığı da gözlemleyebildim. Mersin'in denizi ve sahili Antalya'dan daha güzel bence, insanlarımız tercih etmemeliler" şeklinde konuştu.

