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Kosovalı kadınlar Sındırgı'da



(Fotoğraflı)



Necip Karatuna

BALIKESİR (İHA) - Karesi Hünerli Eller'de tel kırma ve halı dokuma kurslarına katılan Kosovalı kadınlar, Yağcıbedir halısı ile ünlü Sındırgı'yı ziyaret etti.

İki dost ülke Kosova ve Türkiye arasındaki ilişkileri pekiştirmek için Yunus Emre Enstitüsü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında halı ve tel kırma kurslarına katılmak için Balıkesir'e gelen Kosovalı kadınlar, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Aldemir'in eşliğinde Sındırgı'yı ziyaret etti, Yağcıbedir Halısı hakkında bilgiler aldı. Sındırgı'da Hanımeli ve Osmanlı Çarşısı'nda inceleme yapan kadınlar sonrasında ise Balıkesir'in geleneklerini tanıtmak amacıya düzenlenen kına gecesine katıldı. Karesi Belediyesi'nin destekleriyle hayata geçirilen projede halı dokuma konusunda Sındırgı Belediyesi ile de işbirliği yapılacak.

Balıkesir'de çok güzel ağırlandıklarını ifade eden Drenas Kadın Haklarını Koruma Dernek Başkanı Kadire Tahiraj, "Kendimizi evimiz Kosova'da gibi hissettik. Sıcak bir karşılama oldu. Kosova yeni savaştan çıkmış bir ülke. İşsizlik çok yüksek olduğu için, Türkiye'den böyle bir destek geldi. Kadınlarımızı buraya getirdik. El işi ile bir aylık bir eğitim söz konusu burada. El işleri Kosova'dakilerle aynı. Kosova'da da aynı zaman da kilim işi yapıyorlar. Sındırgı'da Hünerli eller atölyelerini ziyaret ediyoruz. Yağcıbedir diyarı Sındırgı'daki bayanların yapmış olduğu ürünleri inceledik. Karşılıklı istişarelerde bulunduk ve örnekler alıyoruz. Gerçekten Sındırgılı bayanlar çok güzel ve çeşitli ürünler ortaya çıkarmış. Birlikte gelişecek güzel bir faaliyetten bahsediyoruz. İnşallah Sındırgı ayağımızda halı dokuma, çarkma dokuma dediğimiz sanatlar konusunda Sındırgı Belediyesinden destek alacağız. Gerçekten bu uygulama için Türkiye'ye müteşekkiriz. Sıcak karşılamaları ve samimiyetleri için Balıkesir ve Sındırgı halkına çok teşekkür ediyoruz" dedi.

(HT-MŞ)



21.08.2017 14:33:50 TSI

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