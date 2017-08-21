Metin Gürak'tan, Karaosmanoğlu'na veda ziyareti
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Üzeyir Mete Güneş
KOCAELİ (İHA) - Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na atanan Korgeneral Metin Gürak, Başkan Karaosmanoğlu'na veda etti.
EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanı olarak görevini sürdürürken son Yüksek Askeri Şüra (YAŞ) kararları sonrası Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na atanan Korgeneral Metin Gürak, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na veda ziyareti gerçekleştirdi. Yeni görevinde Korgeneral Metin Gürak'a üstün başarılar dileyen Başkan Karaosmanoğlu, günün anısına bir hediye de takdim etti. Korgeneral Metin Gürak aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram'ı da ziyaret ederek veda etti.
(MG-GY-Y)
21.08.2017 14:38:56 TSI
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