YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Metin Gürak'tan, Karaosmanoğlu'na veda ziyareti

Metin Gürak'tan, Karaosmanoğlu'na veda ziyareti



(Fotoğraflı)



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na atanan Korgeneral Metin Gürak, Başkan Karaosmanoğlu'na veda etti.

EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanı olarak görevini sürdürürken son Yüksek Askeri Şüra (YAŞ) kararları sonrası Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na atanan Korgeneral Metin Gürak, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na veda ziyareti gerçekleştirdi. Yeni görevinde Korgeneral Metin Gürak'a üstün başarılar dileyen Başkan Karaosmanoğlu, günün anısına bir hediye de takdim etti. Korgeneral Metin Gürak aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram'ı da ziyaret ederek veda etti.

(MG-GY-Y)



21.08.2017 14:38:56 TSI

NNNN

