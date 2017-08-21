Başkan Karakullukçu'nun acı günü
(Fotoğraflı)
Remzi Şimşek
SAKARYA (İHA) - Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, hayatını kaybeden babası Kaya Karakullukçu'yu son yolculuğuna uğurladı.
Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu'nun babası Kaya Karakullukçu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Baba Karakullukçu için Arifiye ilçesinde bulunan Yeşil Kubbeli Camii'nde cenaze namazı düzelendi. Namaz öncesi Başkan İsmail Karakullukçu, taziyeleri kabul etti. Gerçekleşen cenaze namazına AK Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün ve Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti İl Başkanı Fevzi Kılıç, SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş, belediye başkanları ve sevenleri katıldı. Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası baba Kaya Karakullukçu, Kalaycı Merkez Mezarlığına defnedildi.
(RŞ-GY-Y)
21.08.2017 14:42:19 TSI
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