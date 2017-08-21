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Engellilerin "mavi" ve "yeşil" keyfi



(Fotoğraflı)



Hakkı Ovatman

BURSA (İHA) - Bursa'da yaşayan engelli vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen programlarda hem denizin, hem de Uludağın tadını çıkardı. Bir gün mavi tur ile Bursa'da denizi keşfeden engelli vatandaşlar, bir başka programda ise piknik keyfi yaşadı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ücretsiz mavi tur körfez seferleri, bu kez Bursa'da yaşayan engelli vatandaşlarla ailelerini ağırladı. Mavi tura katılan 550 kişi, Bursa'nın sahillerinin keyfini çıkarıp, teknede çalan müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi aracılığı ile bir araya gelen engelli vatandaşlar, kendileri için tahsis edilen araçlarla Mudanya'ya gelerek tekneye yerleşti. Engelli vatandaşlar aileleriyle birlikte katıldıkları mavi turda hem gezip hem de tekne içindeki organizasyonlarla eğlenerek keyifli bir gün geçirdi. Mudanya'dan başlayan yolculuk yaklaşık 7 saat sürdü. Körfez sahilleri Fıstıklı ve Kumla'da verilen molalarla vatandaşlar denizin ve güneşin tadını da çıkardı. Hafta içi her gün devam eden turlara katılmak isteyen vatandaşlar, ikamet ettikleri mahallenin muhtarına kayıt yaptırarak mavi tura katılabiliyor.

Ayrıca, engelli vatandaşlara yönelik geleneksel olarak düzenlenen 'Sosyal Kaynaşma Şenliği' de bu yıl Uludağ Hüseyin Alan'da yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sosyal İşler Şube Müdürlüğü ve Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nin ortaklaşa düzenlediği piknik organizasyonuna engelli ve ailelerinden oluşan 2 bin kişi katıldı. Şenliğe yaklaşık 30 Engelli Derneği de üyeleriyle birlikte iştirak etti. Engelli vatandaşların doyasıya eğlendiği piknikte, Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Müziği sanatçıları ile Müzik Akademisi öğretmenleri de sahne aldı. Büyükşehir tarafından öğle yemeği ikram edilen şenlikte engelli vatandaşlar oyunlar oynayarak ödül de kazandı. Çocuklar için kurulan oyun parkurları ve yüz boyama da güne ayrı bir renk kattı.

(MŞ)



21.08.2017 14:42:46 TSI

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