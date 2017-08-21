YEREL HABERLER / YOZGAT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Türk Kızılayı Yozgat'ta kan bağışı toplayacak

Türk Kızılayı Yozgat'ta kan bağışı toplayacak



(Fotoğraflı)



Alpaslan Demir

YOZGAT (İHA) - Türk Kızılayı Kan Bağış tırı 26 Ağustos Cumartesi gününe kadar Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda kan alımı gerçekleştirecek.

Yaz mevsimi ve bayram tatili dolayısıyla kan stoklarında azalma yaşandığını söyleyen Türk Kızılayı Yozgat Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem İlker, 19-26 Ağustos 2017 tarihleri arasında Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda kan bağışı kabul edeceklerini dile getirdi.

Bu dönemlerde kan bağışının öneminin daha da arttığını açıklayan İlker,"Unutmayalım ki kan acil değil sürekli ihtiyaçtır ve laboratuvar ortamında üretilmediği için kaynağı sadece biz insanlarız. Yozgat halkını kan bağışına davet ediyoruz" dedi.

Türk Kızılayı'nın vekaletle kurban kesimi anlatan İlker,"2017 yılı vekaletle kurban kabullerimiz devam etmektedir. Yurt içi 735 TL ve yurtdışı 500 TL olarak vekalet ücretlerimiz belirlenmiştir. Vekalet vermek isteyen vatandaşlarımız şube başkanlığımıza, Kızılay'ın banka ve PTT hesaplarına, www.kizilay.org.tr internet adresinden ve 168 çağrı öerkezimizden vekaletlerini verebilirler" açıklamasında bulundu.

(AD-UY-Y-)



21.08.2017 14:43:27 TSI

NNNN

