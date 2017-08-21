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Ata sporunda Milaslı güreşçi üçüncü oldu



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinden son yıllarda yağlı güreşlerde katıldığı mücadele ve elde ettiği başarılarla dikkat çekmeye başlayan Milaslı güreşçi Mehmet Karabaş, elde ettiği başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Milas'ta Ata sporu olan yağlı güreşin hak ettiği ilgiyi görmesi ve bu branştaki sporcu sayısını artırmak için son dönemlerde çalışan pehlivan Mehmet Karabaş, elde ettiği başarılarına bu kez Seydikemer ilçesinde yapılan güreşlerde elde ettiği dereceyle devam etti. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bu yıl 26. kez düzenlenen Geleneksel Seydikemer Yaylası güreşlerine Küçük Orta Küçük Boy branşında katılan Milaslı Mehmet Karabaş, 103 sporcu arasında yaptığı müsabakalarla 3. olma başarısını gösterdi. Yaptığı müsabakalarda finali kıl payı kaçıran Karabaş, hedefinin bundan sonraki güreşlerde başarılarını sürdürerek, Milas'ın adını duyurmak olduğunu ifade etti.

Güreşlere Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ın adına katıldığını ifade eden Pelivan Karabaş; "Seydikemer güreşlerine iyi bir şekilde hazırlanmıştım. Hedefim mutlaka kürsüye çıkmaktı. Bunu başardığım için mutluyum. Güreşler için her zaman bana destek olan Milas Belediye Başkanımız sayın Muhammet Tokat'a teşekkür ediyorum. Bizlere verilen destekler sayesinde bu günlere geldik. Bu yıl katıldığım güreşlerde elde ettiğim tecrübeleri çok önemsiyorum. Bu tecrübelerle gelecek yıllard daha başarılı sonuçlar elde edeceğime inanıyorum" dedi.

(ÇP-MB-S)



21.08.2017 14:43:38 TSI

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