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Karesi'den temizlik hamlesi

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:42
Karesi'den temizlik hamlesi
Karesi'den temizlik hamlesi

(Fotoğraflı)

Hüseyin Tokmak
BALIKESİR (İHA) - Karesi Belediyesi, 2017 yılının ilk sekiz ayında 502 evi ve 360 camiyi temizledi.
Karesi Belediyesi, yardıma muhtaç vatandaşlara yaptığı maddi yardımların yanı sıra Sağlık ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler eliyle yaşlı, kendi işini göremez ve yardıma muhtaç aileleri tespit ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü evde temizlik hizmeti ile ailelerin bir nebze olsun derdine derman oluyor. Temizlik İşleri ekipleri 2016 yılında 726 ev, 528 ibadethanede temizlik yaptı. Ekipler, 2017 yılının ilk sekiz ayında 502 evde, 360 camide temizlik yaptı.
Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Karesi, bu ilçede yaşayan herkesin belediyesidir. 'Önce insan' ilkesiyle hareket ediyor, hizmetlerimize bu doğrultuda yön veriyoruz" dedi.
(HT-MŞ)

21.08.2017 14:45:22 TSI
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