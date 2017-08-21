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Yüreğir'in ilk kapalı yüzme havuzu ve spor kompleksi inşaatı başladı

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:49
Yüreğir'in ilk kapalı yüzme havuzu ve spor kompleksi inşaatı başladı
Yüreğir'in ilk kapalı yüzme havuzu ve spor kompleksi inşaatı başladı

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, Atakent Mahallesi'ne 3 bin metrekare oturum alanlı yeni bir spor kompleksi kazandırıyor. İçerisinde yüzme havuzu, voleybol, basketbol sahası ve tribünleri, fitness salonu, bowling salonu, masa tenisi alanı, kafeterya ve büfesi olan bayanlar ve erkekler için ayrı ayrı tasarlanmış duşu, soyunma odası ve tuvaleti olan yeni bir spor kompleksinin temel atma çalışmaları başladı.

Okullar da faydalanacak
Standart ölçülerde yapılacak ve yarı olimpik olan yüzme havuzundan herkesin faydalanacağını belirten Başkan Çelikcan Atakent Mahallesindeki spor kompleksi inşaatının başladığını belirtti. Kadınların ve erkeklerin ayrı günlerde faydalanacağı spor kompleksi içerisindeki yüzme havuzundan Yüreğir'deki bütün okulların beden eğitimi derslerinde yüzme havuzunu kullanabileceklerini belirtti.

Yüreğir'in ilk kapalı yüzme havuzu
Yüreğir'de vatandaşların faydalanacağı kapalı yüzme havuzu olmadığını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, "Atakent Mahallemize yapacağımız spor kompleksinin ardından PTT Evleri Mahallemize de kapalı spor kompleksi yapacağız. Amacımız kışın yüzmek isteyen vatandaşlarımız başka yerlere gitmeden Yüreğir'de de kapalı yüzme havuzuna giderek yılın 12 ayı yüzebilsinler. Ayrıca eğitmenler eşliğinde steril bir ortamda fitnes yapma imkanı sunacağız" dedi.
(ELF-Y)

21.08.2017 14:51:13 TSI
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